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Дуейн Джонсон прийняв виклик в TikTok і випив пів пляшки текіли не запиваючи (відео)

Сьогодні, 19:10

Але шанувальники залишилися обурені

Дуейн Джонсон в новому відео TikTok взяв участь у челленджі – продемонстрував пиття текіли в "чистому" вигляді і навіть не скривився (це і було головним завданням). Але шанувальники вважають текілу на відео фейком.

Дуейн Джонсон
Дуейн Джонсон
Фото: скриншот

Зірка прийняла виклик челенджу від одного з користувачів TikTok, який передав йому естафету зі словами – "Знаєте, що? Ви не такі сильні. Зробіть ковток текіли і при цьому не міняйте емоції. Б'юся об заклад, ви не зможете", – сказала дівчина.

@therock

Ill take the tequila shot challenge....with a smile #teremana#tequilashots

original sound – Fia James

Дуейн Джонсон зробив 5 ковтків текіли у "чистому" вигляді власного виробництва Teremana Tequila, а також був одягнений в оригінальну футболку однойменного бренду. Челендж пройшов і емоції його не підвели. Завдання перевиконав, бо в умові був "ковток текіли", а не "половина пляшки", яку він випив.

Шанувальники у коментарях спершу були вражені його "подвигом", а потім звинуватили у фейковості текіли – сказали, що замість Teremana Tequila у пляшці вода.

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