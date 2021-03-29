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Дуэйн Джонсон принял вызов в TikTok и выпил пол бутылки текилы не запивая (видео)

Сегодня, 19:10

Но поклонники остались возмущены

Дуэйн Джонсон в новом видео TikTok принял участие в челлендже – продемонстрировал питье текилы в "чистом" виде и даже не поморщился (это и было главной задачей). Но поклонники считают текилу на видео фейком.

Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Фото: скриншот

Звезда приняла вызов челленджа от одного из пользователей TikTok, который передал ему эстафету со словами – "Знаете, что? Вы не так сильны. Сделайте глоток текилы, и при этом не меняйте эмоции. Бьюсь об заклад, вы не сможете ", – сказала девушка.

@therock

Ill take the tequila shot challenge....with a smile #teremana#tequilashots

original sound – Fia James

Дуэйн Джонсон сделал 5 глотков текилы в "чистом" виде собственного производства Teremana Tequila, а также был одет в оригинальную футболку одноименного бренда. Челлендж прошел и эмоции его не подвели. Задачу перевыполнил, потому что в условии было "глоток текилы", а не "половина бутылки", которую он выпил.

Поклонники в комментариях сначала были поражены его "подвигом", а затем обвинили в фейковости текилы – сказали, что вместо Teremana Tequila в бутылке вода.

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