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Без опадів, але вітряно. Погода в Україні на 4 квітня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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4 квітня, 06:00
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Сьогодні температура повітря не підніметься вище 10 градусів тепла
В Україні буде вітряно/Фото: колаж: "Сьогодні"
В Україні буде вітряно/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 4 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Пориви вітру цього дня сягатимуть 12 м/с. Температура повітря буде невисокою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні в Україні опадів не прогнозують. Вітер – західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 4 до 6 градусів тепла. На сході прогнозують +5-8 градусів.

У північних регіонах – 4-8 градусів тепла. На півдні очікується 7-10 градусів вище нуля.

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У Києві опадів не прогнозують, 4-6 градусів тепла, а в Сімферополі теж буде сухо – +8-10 градусів.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

Володимир Козир
Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні Більше статей автора
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