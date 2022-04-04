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Без осадков, но ветрено. Погода в Украине на 4 апреля (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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4 апреля, 06:00
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Сегодня температура воздуха не поднимется выше 10 градусов тепла
В Украине будет ветрено/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Украине будет ветрено/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 4 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Температура воздуха будет невысокой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня в Украине осадки не прогнозируются. Ветер — западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 4 до 6 градусов тепла. На востоке прогнозируется +5-8 градусов.

В северных регионах – 4-8 градусов тепла. На юге ожидается 7-10 градусов выше нуля.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 4-6 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо – 8-10 градусов.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

Владимир Козырь
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