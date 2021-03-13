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Что такое веганское вино и стоит ли доплачивать за лейбу "веган"

Сегодня, 18:13

А также о маркетинговых схемах

Пока одни веганы активно игнорируют всю пищу животного происхождения и пьют классическое вино, другие не могут закрыть глаза и принимать аналогичный напиток без отметки "веган". Вангуем, первые из них не специально игнорируют пищевые предпочтения. Все из-за незнания темы веганского алкоголя. Разве вино, в основе которого виноград, может быть не веганским? На самом деле, да.

Что же такое веганское вино и почему важна пометка "веган" — мы разобрались с винным экспертом Романом Ремеевим. А еще узнали, влияет ли эта отметка на вкус и цену вина.

Изюминка веганского вина

Ключевое отличие веганского вина от классического – процесс оклейки (очистки), который реализуют при производстве. Именно от него зависит "чистота" вина. Потому что после процесса брожения в вине могут остаться частицы виноградной кожицы, косточек, стеблей или дрожжей. Соответственно – их нужно утилизировать.

Белое и красное вино
Белое и красное вино
Фото: Pexels

В классических винах очистка происходит с добавлением элементов природного происхождения. Например, яичного белка или молочного казеина. За счет этих компонентов вино автоматически становится НЕ веганским.

В веганских винах элементы природного происхождения заменили на "веган френдли", один из которых – бентонит (природный материал из глины). Как работает оклейка? Элементы добавляют к вину, они разбухают, идут ко дну, собирают лишние частицы продуктов в вине и жидкость процеживают.

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Винный "веган френдли" в Украине и за рубежом

В Великобритании и США тема веганских вин развивается динамичнее по сравнению с Украиной. Развитие мотивировано спросом среди местных веганов. К примеру, в Великобритании на начало 2020 года веганов насчитывалось примерно 1,1 миллиона человек (по версии Plant Based News). И Роман Ремеев уверен, что отметка "веган" – не косвенный маркер продаж, а второстепенный, так как первый – это спрос. А на украинском прилавке, объясняет из опыта, актуальность такого вина — низкая.

Интересно, что в Великобритании и США виноделам не обязательно указывать на этикетке вещества, с помощью которых происходит оклейка. И все же некоторые производители обозначают ее форматом "веган френдли". Поэтому любители растительной пищи уверенно могут покупать именно такое вино. На украинских прилавках также можно найти вино из-за границы с такой отметкой.

Вкус и прайс лейбы "веган"

На вкус веганские вина на удивление не отличаются от классических. Если попробуете один бокал – разницы не заметите. Цена стандартная – за счет лейбы "веган" не повышена. Здесь повезло. Потому вспомните "бейонд мит", который зашел на рынок и наделал шума своим прайсом.

Отметка веганского вина
Отметка веганского вина
Фото: скриншот

Поэтому, помните, не все вино – веганское, даже если его основа – это виноград. Ориентируйтесь на процесс очистки.

И обращайте внимание на натуральные вина (напитки с минимальным вмешательством в процессе производства). У них вообще отсутствует оклейка и фильтрация. Поэтому можете быть уверены в их "неприкосновенности" и не использовании животных компонентов.

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