Не за всі гроші світу: розповідаємо, в яких закладах Києва можна бюджетно випити

Ціна стартує на напої від 24 гривень

Випити у столиці келих вина, або коктейль і вкластися в 100 гривень (або менше) – реально. Тому що, погодьтеся, іноді заплатити за одиницю алкоголю 200 гривень і вище – грабіж. Саме це і спонукало нас зібрати для вас найбільш бюджетні локації, які пропонують випивку за адекватними цінами в одній статті.

І нагадуємо, якщо ви досі в пошуках подарунків для ваших рідних (бо весна – це постійні свята), то пропонуємо наш календар. Там ви знайдете чудовий подарунок, яким здивуєте ваших рідних та друзів.

Negroni Aperitivo Bar

Це новий бар з настроєм італійської вечірки (демократичної, але класної), який відкрили неподалік Золотих Воріт. Словом, з нього треба стартувати, якщо хочете смачного і атмосферного початку незабутнього вечора.

Negroni Aperitivo Bar Фото: Negroni Aperitivo Bar

Особливість: основа багатьох коктейлів – Негроні (як не дивно). І їх роблять на італійських аперитивах і біттерах від Negroni Antica Distilleria. Алкосуміші заздалегідь приготовані та їх подають з крана – довго коктейлю чекати не доведеться. До речі, якщо захочете взяти з собою – отримаєте коктейль у ретро-банці.

Ціни: Negroni, Boulevardier, Americano, Negroni Spritz, Venetian Spritz, Hugo, Rosita – 90 гривень. Вина – від 50 гривень (100-150 мл) за порцію. Міцні напої: бурбон, ром, скотч, джин, горілка – 60 гривень (50 мл).

Як знайти: вул. Ярославів Вал, 13.

Flowers Mafia Bar

Це бар, де різна за віком, цінностями і життєвими пріоритетами аудиторія, знайшла місце сили і натхнення. Тут атмосферно і локація заслуговує на увагу. Навіть якщо не акцентувати на низькому прайсі випивки.

Flowers Mafia Bar Фото: Flowers Mafia Bar

Особливість: "сидри дня" і живі квіти.

Щодня в барі пропонують "сидр дня", але якого смаку ви придбаєте напій – бармен не розкаже. Це секрет, поки ви самі не спробуєте. До нього також додають живі троянди для краси. Словом, щоб ви випадково не забули, як називається бар після чергової порції алкоголю. Ціна сидру – 33 гривні.

Подача напоїв Фото: Flowers Mafia Bar

Ціни: мартіні, окхарт-кола, Апероль-тонік, кампарі-тонік, просекко, бурбон, Негроні, джин-тонік – від 33 до 99 гривень (залежить від порції). "Апероль шприц", "Мартіні Фіерро шприц" – від 66 до 132 гривень.

Як знайти: вул. Сагайдачного, 41, вул. Софіївська, 4, вул. Володимирська, 69, вул. Шота Руставелі, 19.

The Drinkery

Назва бару – The Drinkery, говорить сама за себе! І місце позиціонують кращим для пиття бюджетних шотів з цікавими варіаціями. Сюди приходять після важкого робочого дня, або у вихідні, випити і розслабитися.

Асортимент шотів Фото: the_drinkery_ukraine

Особливість: однозначно шоти. До речі, якщо будете купувати в наборі, то ціна одного вийде тільки 24 гривні. У барах Києва прайс таких від 100 гривень і вище.

Ціни: шоти – по 35 гривень, сидр і пиво до 50 гривень, вино, глінтвейн, грог – 45 гривень (150 мл). З міцних напоїв: "Зубрівка", бренді, настоянка, наливка – 35 гривень (по 40 мл).

Як знайти: вул. Пушкінська 20 – поруч з м.Театральна.

Впевнені, що ви чули про цей заклад, тому що це класика всіх вечорів вікенду. Але ми не могли про неї не згадати, адже це культове місце, яке є в багатьох куточках України. Тут ви можете спробувати наливку з вишнями у холодній подачі – класичну, а також гарячу, як глінтвейн.

Гарячий формат подачі Фото: Piana Vyshnia

Особливість: вишні! Вони тут всюди і не тільки на дні келиху з наливкою, а й в дизайні. В повітрі закладу також вирує вишневий аромат, який п'янить відвідувачів.

Ціни: класична наливка – 42 гривні (100 мл), гарячий формат наливки – 62 гривні (150 мл).

Як знайти: вул. Велика Васильківська, 16, вул. Бориса Грінченка, 2/1, вул. Хрещатик, 7/11, вул. Оболонський проспект, 1-Б, Андріївський узвіз, 2а.

Naprosecco. Oyster & Co

Власники позиціонують заклад першим демократичним сіфуд-баром в Україні. Тому що тут меню з акцентом на морські делікатеси за помірними цінами. А щодо алкоголю, то тільки слабоалкогольні напої.

Особливості: алкопозіциі для локації підібрані з урахуванням основних страв. Звичайно, тут не знайдете шотів або текіли, але зможете вибрати смачне вино за помірним прайсом до морепродуктів.

Ціни: просекко, лімончелло – 55 гривень (150 мл), вино, глінтвейн – 44 гривні, пляшка вина – 166-444 гривень. До слова, у деяких закладах Києва потрібно заплатити близько 150 гривень за келих вина, а тут можна цілу пляшку за такий прайс купити.

Як знайти: ул.Петра Сагайдачного, 41 – недалеко від станцій метро "Поштова" і "Контрактова".

Бюджетні заклади Дмитра Борисова

Підбірка закладів відомого ресторатора популярна у всій Україні, а все через приємний прайс. Тому що ціна їжі та напоїв тут – 1 євро. Але є один мінус: завжди багато людей, і стояти в черзі для гостей закладу – це вже традиція. Але навіть це не лякає відвідувачів, тому що ціни – вражають. Самі подивіться.

Почнемо з "Білого наливу": сидр – від 29 до 39 гривень, наливки – від 29 до 39 гривень, пунш – 39 гривень.

Як знайти: вул. Хрещатик, 23а, б-р Тараса Шевченка, 36А, вул. Велика Васильківська, 14, вул. Оболонський проспект, 26, пр-т Перемоги, 28А.

"Білий налив" Фото: rau

Продовжимо "Мушлею". За своїм гастрономічними пропозиціями схожий на Naprosecco. Oyster & Co. Тут також акцент на морепродукти.

Ціни: келих білого напівсолодкого/сухого, сидру яблучного, глінтвейну, пива – 39 гривень, келих Frizzante – 49 гривень, коктейль Mushlya Spritz – 59 гривень. Напої в пляшках: вермут, ігристе, брют, шардоне, мерло – 195 гривень.



Як знайти: вул. Хрещатик, 25, вул. Басейна, 2, вул. Велика Васильківська, 43, вул. Спаська, 5, вул. Русанівський бульвар, 1, вул. Оболонський проспект, 26.



В PINZARELLA знайдете напої міцніші, але ціни будуть не менш приємні.



Ціни: пиво і сидр – 39 гривень (330 мл), джин та ром – 49 гривень (50 мл), глінтвейн – 69 гривень (250 мл), келих вина – від 39 до 49 гривень. Вермут – 39 гривень (100 мл) і Лімончелло "Шприц" – 69 гривень (250 мл).



Як знайти: вул. Велика Васильківська, 41, вул. Басейна, 2.

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