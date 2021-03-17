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Подкаст

Найфотогенічніші локації Маріуполя. Серед них — місцева Гренландія!

Сьогодні, 19:03

А ще колони, як в історичному Римі

Пандемія в 2021 році залишила багатьох любителів подорожувати – без кисню, тобто поїздок за кордон в улюблені країни. І щоб розбавити їхні вікенди і сум за туризмом Настя Бобкова записала новий подкаст "Місцеві в курсі" з Олексієм Бурлаковим про Маріуполь. У чому його особливість? Все просто – після прослуховування любителі за кордону і забудуть про Європу і захочуть побачити місто біля Азовського моря. Бо герой подкасту – місцевий і розповів про найкращі пляжі і важливі історичні локації для відвідування. І не без містики: дізнаєтеся, кому за давньою легендою треба помахати в місті. Словом, змотивував збирати валізи ще на 20 хвилині подкасту.

Включайте подкаст і за 31 хвилину почуєте найважливіше про туризму в Маріуполі. Тому що це ексклюзив і такого в Google не знайти.

Але щоб відчути місто на всі 100% – потрібно не тільки слухати, а й бачити його візуально. Тому ми показали 4 естетичні інста-локації, які ви захочете відвідати, коли будете в Маріуполі. Це не просто місця, в деяких з них є аналогія з відомими туристичними точками, наприклад – Гренландією.

Шлакова гора – місцева Гренландія

Цю локацію складно не помітити, привертає вона увагу своїм ландшафтом – і це Шлакова гора. Місцеві вже звикли чути про неї відгуки, як про шматочок Гренландії в Маріуполі. А ось туристи, які вперше в місті – не можуть відвести погляд і приємний шок у них ще довго залишається.

Місцева Гренландія у Маріуполі
Місцева Гренландія у Маріуполі
Фото: Instagram: @mrpl_insta

Схожість з ландшафтом Гренландії присутній, навіть не заперечуйте. І не кажіть, що не хотіли б тут зробити фото для профілю. До того ж, ходили чутки, що на горі розглядали варіант облаштування схилу для катання на лижах. Словом, вона з потенціалом, тому must visit.

Гренландія
Гренландія
Фото: Pinterest

Колони філармонії – настрою Риму

Якщо ви приїхали до Маріуполя – це означає, що ви однією ногою ще і в багатьох туристичних місцях світу. Бо гуляючи по місту можна зустріти елементи, що нагадують культові країни. Наприклад, шматочок Рима знайдете біля Камерної філармонії, яка нагадує своїми колонами "Пантеон".

Місцева філармонія
Місцева філармонія
Фото: Instagram: marik1779

Ви тільки подивіться на ці естетичні колони – архітектура, яку хочеться сфотографувати. Місцеві пишаються цією локацією, а для туристів – вона стає улюбленою після першої зустрічі.

Фото біля Пантеону, Рим
Фото біля Пантеону, Рим
Фото: Instagram: cynthia_pl

Словом, можете зробити схожі фотографії, як на цьому фото біля "Пантеону". І, звичайно, не забудьте відвідати один із заходів місцевої філармонії, коли завершите фотосесію.

Пляж "Піщанка" – Антарктида на мінімалках

Сюди приходять фотографи, жителі міста і туристи, щоб зловити найкращу хвилю на фото. І сфотографувати місцевість тут виходять добре в будь-який час року. Наприклад, взимку на фото отримаєте не "Піщанку", а Антарктиду на мінімалках.

Ось рідна Україні "Піщанка", яку сфотографували місцеві. Виглядає – вау!

Антарктида по-маріупольськи
Антарктида по-маріупольськи
Фото: lena180669, Instagram: lena180669

А тут картинка з Антарктиди, яку знайшли на просторах Pinterest. Так, льоду менше, але схожість є.

Антарктида
Антарктида
Фото: Pinterest

Влітку маріупольський пляж має інші настрої, їх можна порівняти з відомими курортами. І в теплий сезон тут збирається чимало любителів не тільки досліджувати водойму, але і робити фото на фоні хвиль.

Фото на "Піщанці"
Фото на "Піщанці"
Фото: Instagram: little.ro.bertovna

Маріупольська мечеть

Це ще одне козирне місце Маріуполя, куди люблять приїжджати туристи – Мечеть Сулеймана та Роксолани. І розташована вона в Приморського парку. До речі, тут люблять влаштовувати не тільки незаплановані фотосесії після прогулянки парком, а й весільні. Тому подумайте над лав сторі для себе і вашої половинки.

Мечеть
Мечеть
Фото: Instagram: tishchenko.anastasiya.photo

Словом, про естетичні місцях ви вже знаєте. А тепер слухайте подкаст, тому що варто підкріпити знання візуальної частини важливою інформацією для подорожі з подкасту "Місцеві в курсі".

Про все це слухайте у новому випуску на Apple Podcasts , SoundCloudабо Google Podcast .

Нещодавно ми також розповідали про естетичні місця у Чернівцях.

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