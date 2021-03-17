Подкаст

Найфотогенічніші локації Маріуполя. Серед них — місцева Гренландія!

А ще колони, як в історичному Римі

Пандемія в 2021 році залишила багатьох любителів подорожувати – без кисню, тобто поїздок за кордон в улюблені країни. І щоб розбавити їхні вікенди і сум за туризмом Настя Бобкова записала новий подкаст "Місцеві в курсі" з Олексієм Бурлаковим про Маріуполь. У чому його особливість? Все просто – після прослуховування любителі за кордону і забудуть про Європу і захочуть побачити місто біля Азовського моря. Бо герой подкасту – місцевий і розповів про найкращі пляжі і важливі історичні локації для відвідування. І не без містики: дізнаєтеся, кому за давньою легендою треба помахати в місті. Словом, змотивував збирати валізи ще на 20 хвилині подкасту.

Включайте подкаст і за 31 хвилину почуєте найважливіше про туризму в Маріуполі. Тому що це ексклюзив і такого в Google не знайти.

Але щоб відчути місто на всі 100% – потрібно не тільки слухати, а й бачити його візуально. Тому ми показали 4 естетичні інста-локації, які ви захочете відвідати, коли будете в Маріуполі. Це не просто місця, в деяких з них є аналогія з відомими туристичними точками, наприклад – Гренландією.

Шлакова гора – місцева Гренландія

Цю локацію складно не помітити, привертає вона увагу своїм ландшафтом – і це Шлакова гора. Місцеві вже звикли чути про неї відгуки, як про шматочок Гренландії в Маріуполі. А ось туристи, які вперше в місті – не можуть відвести погляд і приємний шок у них ще довго залишається.

Місцева Гренландія у Маріуполі Фото: Instagram: @mrpl_insta

Схожість з ландшафтом Гренландії присутній, навіть не заперечуйте. І не кажіть, що не хотіли б тут зробити фото для профілю. До того ж, ходили чутки, що на горі розглядали варіант облаштування схилу для катання на лижах. Словом, вона з потенціалом, тому must visit.

Гренландія Фото: Pinterest

Колони філармонії – настрою Риму

Якщо ви приїхали до Маріуполя – це означає, що ви однією ногою ще і в багатьох туристичних місцях світу. Бо гуляючи по місту можна зустріти елементи, що нагадують культові країни. Наприклад, шматочок Рима знайдете біля Камерної філармонії, яка нагадує своїми колонами "Пантеон".

Місцева філармонія Фото: Instagram: marik1779

Ви тільки подивіться на ці естетичні колони – архітектура, яку хочеться сфотографувати. Місцеві пишаються цією локацією, а для туристів – вона стає улюбленою після першої зустрічі.

Фото біля Пантеону, Рим Фото: Instagram: cynthia_pl

Словом, можете зробити схожі фотографії, як на цьому фото біля "Пантеону". І, звичайно, не забудьте відвідати один із заходів місцевої філармонії, коли завершите фотосесію.

Пляж "Піщанка" – Антарктида на мінімалках

Сюди приходять фотографи, жителі міста і туристи, щоб зловити найкращу хвилю на фото. І сфотографувати місцевість тут виходять добре в будь-який час року. Наприклад, взимку на фото отримаєте не "Піщанку", а Антарктиду на мінімалках.

Ось рідна Україні "Піщанка", яку сфотографували місцеві. Виглядає – вау!

Антарктида по-маріупольськи Фото: lena180669, Instagram: lena180669

А тут картинка з Антарктиди, яку знайшли на просторах Pinterest. Так, льоду менше, але схожість є.

Антарктида Фото: Pinterest

Влітку маріупольський пляж має інші настрої, їх можна порівняти з відомими курортами. І в теплий сезон тут збирається чимало любителів не тільки досліджувати водойму, але і робити фото на фоні хвиль.

Фото на "Піщанці" Фото: Instagram: little.ro.bertovna

Маріупольська мечеть

Це ще одне козирне місце Маріуполя, куди люблять приїжджати туристи – Мечеть Сулеймана та Роксолани. І розташована вона в Приморського парку. До речі, тут люблять влаштовувати не тільки незаплановані фотосесії після прогулянки парком, а й весільні. Тому подумайте над лав сторі для себе і вашої половинки.

Мечеть Фото: Instagram: tishchenko.anastasiya.photo

Словом, про естетичні місцях ви вже знаєте. А тепер слухайте подкаст, тому що варто підкріпити знання візуальної частини важливою інформацією для подорожі з подкасту "Місцеві в курсі".

Про все це слухайте у новому випуску на Apple Podcasts , SoundCloudабо Google Podcast .

Нещодавно ми також розповідали про естетичні місця у Чернівцях.

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