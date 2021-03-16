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Капітал Конора Макгрегора подвоївся – він продав свій бренд віскі Proper №12

Сьогодні, 08:08

Спортсмен розбагатів приблизно на 155 мільйонів доларів

Конор Макгрегор – ірландський боєць UFC і в минулому креатор успішного бренду віскі Proper №12, який він продав недавно. Стало відомо, що за рахунок продажу він подвоїв свій капітал удвічі, про це пише Hype Beast.

На алкогольному бренді Proper №12 (акції якого продав мексиканській компанії Becle) він заробив 155 мільйонів доларів. Тим самим, Конор Макгрегор збільшив власний капітал до 300 мільйонів доларів США.

Proper No. Twelve Irish Whiskey
Proper No. Twelve Irish Whiskey
Фото: whiskycast

Ірландське віскі Proper №12, яке випустив спортсмен в 2018 році вважали успішним проектом, воно було затребуваним на алкогольному ринку.

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