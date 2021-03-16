Капітал Конора Макгрегора подвоївся – він продав свій бренд віскі Proper №12

Спортсмен розбагатів приблизно на 155 мільйонів доларів

Конор Макгрегор – ірландський боєць UFC і в минулому креатор успішного бренду віскі Proper №12, який він продав недавно. Стало відомо, що за рахунок продажу він подвоїв свій капітал удвічі, про це пише Hype Beast.

На алкогольному бренді Proper №12 (акції якого продав мексиканській компанії Becle) він заробив 155 мільйонів доларів. Тим самим, Конор Макгрегор збільшив власний капітал до 300 мільйонів доларів США.

Proper No. Twelve Irish Whiskey Фото: whiskycast

Ірландське віскі Proper №12, яке випустив спортсмен в 2018 році вважали успішним проектом, воно було затребуваним на алкогольному ринку.

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