Капітал Конора Макгрегора подвоївся – він продав свій бренд віскі Proper №12
Спортсмен розбагатів приблизно на 155 мільйонів доларів
Конор Макгрегор – ірландський боєць UFC і в минулому креатор успішного бренду віскі Proper №12, який він продав недавно. Стало відомо, що за рахунок продажу він подвоїв свій капітал удвічі, про це пише Hype Beast.
На алкогольному бренді Proper №12 (акції якого продав мексиканській компанії Becle) він заробив 155 мільйонів доларів. Тим самим, Конор Макгрегор збільшив власний капітал до 300 мільйонів доларів США.
Ірландське віскі Proper №12, яке випустив спортсмен в 2018 році вважали успішним проектом, воно було затребуваним на алкогольному ринку.
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