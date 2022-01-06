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Куди українці планують поїхати відпочивати 2022 року

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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6 січня, 14:00
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Новий рік 2022 настав! Вибираємо найнеймовірніші місця, куди ми вирушимо у новому сезоні. Розповідаємо про уподобання українців
Країни, які плануємо відвідати 2022 року
Країни, які плануємо відвідати 2022 року / Фото: freepik.com

Новий рік 2022, нові плани, нові мрії та ще багато чого нового. Одним із найбажаніших пунктів нового року є подорожі. Проаналізувавши минулий рік, багато хто з нас вирішив вирушити в неймовірні подорожі – підкорювати невідомі країни.

Разом із дослідницькою компанією Gradus Research ми провели дослідження методом самозаповнення анкет у мобільному додатку, щоб зрозуміти, як українці планують свої подорожі 2022 року.

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Згідно з даними дослідження, 27,6% українців 2022 року віддадуть перевагу відпочинку в Україні. Можливо, ми звикли до умов пандемії або багато хто обпікся з купівлею квитків та зривом планів через раптові заборони на в'їзд для наших співгромадян, але факт залишається фактом, вільно виїхати до деяких країн ми не можемо собі дозволити навіть з повною вакцинацією від COVID-19.

Що цікаво, великий відсоток наших співгромадян продовжують обирати пакетні тури Єгипту чи Туреччини (20,6% людей віком від 35 до 44 років). Водночас ця вікова категорія українців (22,7%) планує вирушити до Європи.

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Більшість жінок (98,7%) не планують свій відпочинок у США. Подібне спостерігається і для Азії – 98,3%.

Є у статистиці і найсумніші цифри – 32,4% зовсім не планують подорожувати 2022 року. Це, найімовірніше, пов'язано з фінансовою забезпеченістю наших співгромадян. Тільки 8,9% відповіли, що їм важко відповісти на запитання щодо країни, куди вони хотіли б поїхати у відпустку.

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Країни Африки та Латинської Америки обрали лише 1,7% та 1,2% відповідно.

Такі дані не диво. Насамперед на наші переваги у виборі країн для подорожей грають рівень зарплат, невпевненість у завтрашньому дні, політична ситуація та інші соціально важливі питання.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства під час посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

Додаток для власників iPhone.

Додаток для користувачів Android.

Читайте також: Як і де люблять відпочивати українці – дослідження

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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