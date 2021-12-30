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Як і де люблять відпочивати українці – дослідження

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
30 грудня, 20:40
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Як люблять відпочивати українці
Як люблять відпочивати українці / Фото: freepik.com

Відпочинок – єдине, про що ми можемо думати напередодні святкових вихідних. Поки одні будують плани, куди полетіти без паспорта вакцинації, інші шукають місця зі смачним глінтвейном у Києві.

Разом із дослідницькою компанією Gradus Research ми провели дослідження методом самозаповнення анкет в мобільному додатку, щоб зрозуміти, який відпочинок обирають українці.

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Так, згідно з даними, найпопулярнішим видом відпочинку мешканці України називають пляжний (53%). Ще 47% обирають відпочинок на природі. Цікаво, що жінки люблять кемпінги та походи на пікнік на 10% менше ніж чоловіки. Чому так, ми можемо лише здогадуватись. Але, беручи до уваги стереотипи і те, як наші співвітчизники люблять вибиратися на природу та наслідки, які за цим слідують, – не дивно.

Тільки 27,9% українців вважають за краще ходити до музеїв та відвідувати історичні місця. У середньому, цей показник рівний для всіх вікових груп незалежно від гендера.

Цікавіша ситуація з тематичними святами. Чи то "Білі ночі", "Октоберфест", "Кураж Базар" чи будь-які інші подібні події, звичайно, їх завсідниками є люди віком від 18 до 24 років (23,8%). А от люди старше 55 років такі заходи здебільшого не відвідують (4,8%).

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Також представники покоління Z люблять екстрім під час відпустки (21,1%). Для порівняння, міленіали вибирають такий вид відпочинку вкрай рідко (10%).

Дивно, але також високий відсоток зумерів (19%) не можуть точно визначитись і назвати їх улюблений вид відпочинку.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства під час посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

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Додаток для власників iPhone.

Додаток для користувачів Android.

Читайте також: Робота і не лише: які події 2021 року увігнали українців у депресію

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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