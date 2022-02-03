Знайомтеся з єнотом-ненажерою Булочкою: смішні та курйозні фото нової зірки Instagram

Те, як їсть це смішне маля з нашої ранкової підбірки, підніме апетит навіть тому, хто не звик снідати

Смішні фото та відео єнота Булочки / Фото: Инстаграм

Як завжди, починаємо наш ранок із приємного та веселого, щоб весь день пройшов на позитиві. Вчора ми з вами ділилися зворушливими та курйозними стосунками людей з тваринами, а сьогодні пропонуємо познайомитися з новою зіркою Instagram — єнотом на ім'я Булочка.

Хазяйка Булочки регулярно публікує смішні фотографії та відео малюка. І, зважаючи на все, цей єнот дуже любить поїсти. Ну, а хто не любить, спитаєте ви. І будете праві.

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Смішні фото та відео єнота Булочки / Фото: Инстаграм

Смішні фото та відео єнота Булочки / Фото: Инстаграм

Тому, якщо ви ще не поснідали, пропонуємо взяти щось смачненьке і подивитися на цю веселу добірку.

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Смішні фото та відео єнота Булочки / Фото: Инстаграм

Смішні фото та відео єнота Булочки / Фото: Инстаграм

Смішні фото та відео єнота Булочки / Фото: Инстаграм

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Смішні фото та відео єнота Булочки / Фото: Инстаграм

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