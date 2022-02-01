Як кіт із собакою: неймовірно зворушливі, а також курйозні фото Генрі та Балу

Той, хто сказав, що кішки та собаки не можуть ужитися, точно не бачив цю солодку парочку, яку вже знає весь Інтернет

Самые лучшие друзья в мире пес Генри и кот Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/

Усі люблять милих котів та собак, але сьогодні ми вам покажемо абсолютно особливих тварин. Найкращі друзі пес Генрі та котик Балу продемонструють, що таке справжнє кохання та відданість. І даємо слово, це найзворушливіше, що ви сьогодні побачите!

Двох тварин врятувала з вулиці пара Синтія Беннетт та Андре Сібільський, і з того часу вони супроводжують своїх вихователів в екстремальних пригодах та поїздках горами США. Інтернет-слава дуету почалася з Генрі, спочатку пара лише усиновила цуценя. А потім у сім'ї з'явилося кошеня, на яке також у кращому разі чекало вуличне життя.

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/ Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/

Якось Синтія зрозуміла, що, як і у більшості любителів тварин, у неї в соціальних мережах багато фотографій вихованців, тому була прийнята ідея створити їм особистий профіль Instagram. Зараз на їхній сторінку підписано 2,2 млн. користувачів.

Найзворушливіші та смішніші фото найкращих друзів у світі пса Генрі та кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/

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Найзворушливіші та смішніші фото найкращих друзів у світі пса Генрі та кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/

Найзворушливіші та смішніші фото найкращих друзів у світі пса Генрі та кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/

Дивіться милі та курйозні фото Генрі та Балу та зачиняйте двері поганому настрою.

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Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/ 1 /20

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