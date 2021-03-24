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Жертва ботокса. Жінка показала, що помилка косметолога зробила з її обличчям

Сьогодні, 05:55

Спеціаліст випадково вколов клієнтці ботокс у м'яз під оком

Вітні Буха з американського міста Чикаго показала, що прикра помилка косметолога зробила з її обличчям. Відповідний ролик з'явився на її сторінці у TikTok.

Жінка зняла своє обличчя на відео після візиту до косметолога. За словами Вітні, лікар помилився і вколов ботокс у м'яз під оком. Це призвело до опущення правої повіки.

Американці Вітні невдало вкололи ботокс
Фото: tiktok.com/@something.whitty

"На відміну від філерів, ботокс не можна розчинити й вивести з організму раніше терміну. Тож мені доведеться просто чекати і сподіватися, що це не займе багато часу. Ефект може тривати кілька місяців", – пояснила жінка.

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Підписники американки просять її не засмучуватися, а також діляться схожими ситуаціями.

"Зі мною теж таке було. Усе нормалізувалося упродовж пари місяців, але я знаю жінок, у яких обличчя так і не відновилося", "З моєю подругою сталося те ж саме. Вона чекала п'ять місяців, поки її повіка повернеться у нормальне положення", "Я теж колола ботокс. Косметолог попала мені у вену, і я три місяці страждала від панічних атак, тому що боялася за своє життя", – розповідають вони.

@ something.whitty

Ever wonder what botched Botox looks like? Ill show you ## botoxfail ## botox ## botched ## botoxbeforeandafter ## blondebalayage

Do My Thang – Miley Cyrus

Нагадаємо, мешканка Великої Британії на ім'я Коллін Рис перед тижневою відпусткою на Тенеріфе (Іспанія) вирішила привести себе у порядок і вирушила в салон краси. Однак після косметичних процедур клієнтка залишилося без брів.

Крім цього, ми писали, як у салоні краси жінці залили очі суперклеєм.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: tiktok.com/@something.whitty
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