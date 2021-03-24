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Жертва ботокса. Женщина показала, что ошибка косметолога сделала с ее лицом

Сегодня, 05:55

Специалист случайно вколол клиентке ботокс в поднимающую мышцу

Уитни Буха из американского города Чикаго показала, что досадная ошибка косметолога сделала с ее лицом. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Женщина запечатлела свое лицо на видео после посещения косметолога. По словам Уитни, доктор ошибся и вколол ботокс в поднимающую мышцу, что привело к опущению правого века.

Американке Уитни неудачно вкололи ботокс
Фото: tiktok.com/@something.whitty

"В отличие от филлеров, ботокс нельзя растворить и вывести из организма раньше срока. Мне нужно просто ждать и надеяться, что это не займет много времени. Эффект может длиться несколько месяцев", – объяснила женщина.

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Подписчики американки просят ее не расстраиваться, а также делятся похожими ситуациями.

"Со мной тоже такое было. Все вернулось на место в течение пары месяцев, но я знаю о женщинах, у которых лицо так и не пришло в первоначальную форму", "С моей подругой произошло то же самое. Она ждала пять месяцев, пока ее веко вернется в нормальное положение", "Я тоже колола ботокс. Косметолог попала мне в вену, и я три месяца страдала от панических атак, потому что боялась за свою жизнь", – рассказывают они.

@something.whitty

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Напомним, жительница Великобритании по имени Коллин Рис перед недельным отпуском на Тенерифе (Испания) решила привести себя в порядок и отправилась в салон красоты. Однако после косметических процедур клиентка осталось без бровей.

Кроме этого, мы писали, как в салоне красоты женщине глаза залили суперклеем.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: tiktok.com/@something.whitty
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