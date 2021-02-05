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Загадочное существо выплыло на берег природного парка в США (фото)

Сегодня, 05:55

Оно напоминает спутанный моток веревки желтого цвета

Гид Ребека Клауссен из американского природного парка "Национальный Берег Падре-Айленд" обнаружила на пляже загадочное существо. Сотрудница гуляла по побережью и обратила внимание на нечто, похожее на спутанный моток веревки желтого цвета. Как выяснилось позже, это мягкий коралл.

Фото: Pen News | RDC Taylor

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"Я работаю здесь уже пять лет. Когда переехала сюда, я не знала, что такое мягкий коралл. Как и большинство других людей, которые видят его, я думала, что это какой-то провод или веревка", – рассказала Ребека в комментарии для таблоида The Mirror.

Фото: Pen News | RDC Taylor

Гид уточнила, что желтая часть коралла – это и есть полип. Иногда под ним видно черное основание – это скелет коралла. "В воде мягкий коралл имеет ветвистую структуру и напоминает ветки деревьев", – сказала она.

Фото: Pen News | RDC Taylor

Ребека также опубликовала фотографии существа в социальных сетях. Эти изображения поразили пользователей.

"Мы все время подбирали их как мусор. Думали, что это рыболовные снасти или что-то подобное", – отметил один из пользователей Сети. "А я думал, что это желтый кабель", – отметил второй.

Фото: Pen News | RDC Taylor

К слову, вынесенные на берег полипы, как правило, не выживают.

Напомним, американка Сара Вассер-Алфорд во время рыбалки на острове Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней.

Смотрите видео, как в Красном море нашли невиданного ранее жителя:

Ранее Сегодня.Lifestyle также писали о жительнице Нью-Йорка, которая вместе со своим возлюбленным гуляла по пляжу Брайтон-Бич и неожиданно обнаружила на берегу неизвестное существо, чей длинный хвост был покрыт шипами, напоминающими зубы, а тело – круглыми наростами.

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Источник: facebook.com/pennews.net
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