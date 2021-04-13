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"Вова, смокчи": Гордон запропонував пропагандиста Соловйову свої цукерки (відео)

Сьогодні, 00:31

Журналіст відправить пропагандистові "Гордона в шоколаді", щоб той смоктав їх разом із політологом Вакаровим

Український журналіст Дмитро Гордон, який випустив нещодавно цукерки "Гордон у шоколаді", запропонував російському пропагандистові, ведучому каналу "Росія 1" Володимиру Соловйову "смоктати" те саме пташине молоко, яке обіцяє відправити йому в подарунок разом із кухлем.

Відповідне відеозвернення до пропагандиста Гордон опублікував на своїй сторінці на YouTube.

Таким чином Гордон відповів на "наїзд" Соловйова на нього в своєму шоу.

"Це чудові цукерки. Я сподіваюся, що ти їх прорекламуєш на каналі "Росія 1". Відповідаю, що таких смачних цукерок ти не їв з часів свого чудового московського дитинства. Їж цукерки, згадуй мене, не хочеш їсти – смокчи. Не хочеш смоктати – нехай посмокче Вакаров (український "політолог" Василь Вакаров, який працює на російських пропагандистів. – Ред.) у тебе чи ти у Вакарова", – звернувся до Соловйова журналіст.

Гордон також пообіцяв відправити в подарунок разом із цукерками кухоль, на якому проявляється оголений торс журналіста.

"Коротше, я відправляю тобі цукерки, кухоль і мій полум'яний привіт. Не забувай про мене", – підсумував Гордон.

Нагадаємо, на полицях з солодощами в супермаркетах з'явилися нові цукерки – пташине молоко "Гордон в шоколаді", вихід яких раніше анонсував український журналіст Дмитро Гордон.

Зазначимо, Дмитро Гордон відомий своєрідним почуттям гумору – під час інтерв'ю одному з білоруських опозиційних YouTube-каналів він за одну хвилину видав одразу три жарти.

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