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Vladdy daddy, не починай Третю світову: зумери всього світу звернулися до Путіна

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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2 лютого, 17:37
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Користувачі соцмереж у віці до 25 років масово публікують коментарі з проханням не розпочинати війну
Зумери просять Путіна не розпочинати війну
Зумери просять Путіна не розпочинати війну / Фото: Pinterest, pixabay.com

Тривожні новини про можливе вторгнення Росії не дають розслабитися: Зеленський попросив готуватися до найгіршого, а Time присвятив обкладинку Україні. Але Путін веде свої стратегії, логіка яких не пояснюється. Зумери з усього світу підтримують нашу країну і просять "татка Владді" опритомніти.

Покоління Z вирішило самотужки уникнути війну. Користувачі Інтернету у віковому діапазоні до 25 років масово публікують коментарі з проханням не розпочинати війну. Говорять вони про такі серйозні речі у властивій для свого віку жартівливій манері, звертаючись до російського президента на daddy. Перекладаючи з англійської, це означає "таточко" із сексуальним підтекстом.

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@corybthotz

I have spent my morning drinking coffee and reading Putin's insta comments ??

♬ original sound – Cory B Thotz ⚔️

"Таточку Владді, ми в ретроградному Меркурії. Не найкращий час, щоб починати війну. Почни арт-проект!" — пишуть у коментарях.

@astridszarek Main character moment I guess #ww3 #viraltiktok #putin #vladdydaddy #russia #ukraine #war #viral ♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

У самого Путіна соцмереж немає. Хоча, хто знає, може, стежить за кимось зі сторінки якогось бота з котиком на аві, але це не так важливо. Адже є неофіційні пабліки, присвячені його діяльності. Саме у них молодь і висловлюється у коментарях під постами.

Наприклад, під публікаціями на сторінці @putin.kremlin.ru є такі коментарі: "Vladdy daddy, я знаю, що у тебе поганий настрій, але не починай, будь ласка, Третю світову", "Можна, я спочатку додивлюся "Ейфорію?", "Моя перша війна, що надіти?". Цей флешмоб перейшов і на TikTok. За хештегом #vladdydaddy знаходиться дуже багато відео іноземних користувачів.

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Також дивіться: в Мережі жартують про військово-політичну ситуацію в країні

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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