Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 🚓 ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского
Поиск на segodnya.ua

Мотивация жить

Трендовый макияж

Love Is...

Инклюзия в глянце

Неделя от-кутюр

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Vladdy daddy, не начинай Третью мировую: зумеры всего мира обратились к Путину

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 17:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пользователи соцсетей в возрасте до 25 лет массово публикуют комментарии с просьбой не начинать войну
Зумеры просят Путина не начинать войну
Зумеры просят Путина не начинать войну / Фото: Pinterest, pixabay.com

Тревожные новости о возможном вторжении России не дают расслабиться: Зеленский попросил готовиться к худшему, а Time посвятил обложку Украине. Но Путин ведет свои стратегии, логика которых не поддается объяснениям. Зумеры со всего мира поддерживают нашу страну и просят "папочку Владди" образумиться.

Поколение Z решило своими силами избежать войну. Юзеры в возрастном диапазоне до 25 лет массово публикуют комментарии с просьбой не начинать войну. Говорят они о таких серьезных вещах в свойственной для своего возраста шуточной манере, обращаясь к российскому президенту на daddy. Переводя с английского, это значит "папочка" с сексуальным подтекстом.

Реклама
@corybthotz

I have spent my morning drinking coffee and reading Putin’s insta comments ??

♬ original sound – Cory B Thotz ⚔️

"Папочка Владди, мы в ретроградном Меркурии. Не лучшее время, чтобы начинать войну. Начни арт-проект!" — пишут у комментариях.

@astridszarek Main character moment I guess #ww3#viraltiktok#putin#vladdydaddy#russia#ukraine#war#viral♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

У самого Путина соцсетей нет. Хотя, кто знает, может, следит за кем-то со страницы какого-то бота с котиком на аве, но то не столь важно. Ведь существуют неофициальные паблики, посвященные его деятельности. Именно в них молодежь и высказывается в комментариях под постами.

Например, под публикациями на странице @putin.kremlin.ru есть такие комментарии: "Vladdy daddy, я знаю, что у тебя плохое настроение, но не начинай, пожалуйста, Третью мировую", "Можно, я сначала досмотрю "Эйфорию?", "Моя первая война, что надеть?". Этот флешмоб перешел и на TikTok. По хештегу #vladdydaddy находится очень много видео иностранных пользователей.

Реклама

Также смотрите: в Сети шутят о военно-политической ситуации в стране

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда поехать на День влюбленных
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
2 февраля. Евгений Гребинка. Ровно 210 лет назад родился Евгений Гребинка, прозаик, поэт, баснописец, издатель, переводчик, меценат, общественный деятель, автор легендарного романса “Очи черные”.
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Семейное селфи
Похожа ли дочь Сергея Притулы на папу?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
31 января — 6 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять