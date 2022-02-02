Vladdy daddy, не начинай Третью мировую: зумеры всего мира обратились к Путину

Пользователи соцсетей в возрасте до 25 лет массово публикуют комментарии с просьбой не начинать войну

Зумеры просят Путина не начинать войну / Фото: Pinterest, pixabay.com

Тревожные новости о возможном вторжении России не дают расслабиться: Зеленский попросил готовиться к худшему, а Time посвятил обложку Украине. Но Путин ведет свои стратегии, логика которых не поддается объяснениям. Зумеры со всего мира поддерживают нашу страну и просят "папочку Владди" образумиться.

Поколение Z решило своими силами избежать войну. Юзеры в возрастном диапазоне до 25 лет массово публикуют комментарии с просьбой не начинать войну. Говорят они о таких серьезных вещах в свойственной для своего возраста шуточной манере, обращаясь к российскому президенту на daddy. Переводя с английского, это значит "папочка" с сексуальным подтекстом.

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"Папочка Владди, мы в ретроградном Меркурии. Не лучшее время, чтобы начинать войну. Начни арт-проект!" — пишут у комментариях.

У самого Путина соцсетей нет. Хотя, кто знает, может, следит за кем-то со страницы какого-то бота с котиком на аве, но то не столь важно. Ведь существуют неофициальные паблики, посвященные его деятельности. Именно в них молодежь и высказывается в комментариях под постами.

Например, под публикациями на странице @putin.kremlin.ru есть такие комментарии: "Vladdy daddy, я знаю, что у тебя плохое настроение, но не начинай, пожалуйста, Третью мировую", "Можно, я сначала досмотрю "Эйфорию?", "Моя первая война, что надеть?". Этот флешмоб перешел и на TikTok. По хештегу #vladdydaddy находится очень много видео иностранных пользователей.

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