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Видео дня. Золотистый ретривер не смог достать мяч и удивил хозяйку своей глупостью

Сегодня, 10:08

Собака по кличке Гамджа пыталась достать свою игрушку, которая закатилась под столик. Вместо того, чтобы просто схватить мяч, питомец решил усложнить задачу

Фото: tiktok.com/@gamjamypotato

Пользовательница TikTok из Кореи сняла на видео, как ее золотистый ретривер по кличке Гамджа забавно пытается достать свою игрушку из-под стола, хотя она находится в свободном доступе.

Этот ролик набрал более 706 тысяч просмотров и повеселил зрителей.

На кадрах Гамджа пытается достать свой мяч, который закатился под столик. Вместо того, чтобы просто схватить игрушку, собака решает усложнить задачу. Питомец просовывает нос в маленькое отверстие в мебели, а после неудачных попыток запускает туда и лапу, но все тщетно.

"То, что золотистые ретриверы умные, это стереотип", – иронично подписала видео владелица собаки.

@gamjamypotato

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Пользователи сети шутят в комментариях: "Им просто нравится бросать вызов самим себе", "Кого волнует ум, когда ты такая красавица", "Это просто была разминка".

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Напомним, пес жительницы Канады научился говорить по-человечески: собака породы хаски по кличке Майя повторяет целые фразы на английском языке. Кроме этого, собака с уникальным интеллектом продана за 39 тысяч долларов.

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@gamjamypotato
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