Видео дня. Золотистый ретривер не смог достать мяч и удивил хозяйку своей глупостью
Собака по кличке Гамджа пыталась достать свою игрушку, которая закатилась под столик. Вместо того, чтобы просто схватить мяч, питомец решил усложнить задачу
Пользовательница TikTok из Кореи сняла на видео, как ее золотистый ретривер по кличке Гамджа забавно пытается достать свою игрушку из-под стола, хотя она находится в свободном доступе.
Этот ролик набрал более 706 тысяч просмотров и повеселил зрителей.
На кадрах Гамджа пытается достать свой мяч, который закатился под столик. Вместо того, чтобы просто схватить игрушку, собака решает усложнить задачу. Питомец просовывает нос в маленькое отверстие в мебели, а после неудачных попыток запускает туда и лапу, но все тщетно.
"То, что золотистые ретриверы умные, это стереотип", – иронично подписала видео владелица собаки.
@gamjamypotato
Am vewy smart mahm ##sillydogsoftiktok##sillygoldenretrievers##cutedogvideos##funnydogvideos##funnydogvids##fyp##foryoupage##goldenretrieverlifeRasputin (Single Version) – Boney M.
Пользователи сети шутят в комментариях: "Им просто нравится бросать вызов самим себе", "Кого волнует ум, когда ты такая красавица", "Это просто была разминка".
Напомним, пес жительницы Канады научился говорить по-человечески: собака породы хаски по кличке Майя повторяет целые фразы на английском языке. Кроме этого, собака с уникальным интеллектом продана за 39 тысяч долларов.
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