Відео дня. Пес відмовився заходити до будинку, поки господар не витер йому брудні лапи

Господар вихованця стверджує, що пес по кличці Дойл сам перейняв цю звичку і тепер "просить рушника" щоразу, коли повертається з саду

50-річний Говард Годкін з англійського міста Хитчин, що у графстві Хартфордшир, записав веселе відео, на якому його собака по кличці Дойл відмовляється заходити до будинку, поки його лапи не будуть ретельно витерті після прогулянки в саду.

На відповідний ролик звернув увагу таблоїд Daily Mail.

На записі показано, як Дойл сидить у передпокої будинку і терпляче чекає на килимку. Перед тим, як підняти лапи, щоб господар міг їх витерти, пес кладе лапу на рушник у кошику. Годкін стверджує, що його вихованець сам перейняв цю звичку і тепер "просить рушника" щоразу, коли повертається з саду.

Фото: Howard Godkin

"Ми навчили його основам, а з усім іншим він впорався сам. Кілька тижнів тому він повернувся з саду, не ліг в своє ліжко, а просто сидів там. Дойл подивився на кошик з рушником, і я витер йому лапи. Так і навчився", – поділився Говард.

Фото: Howard Godkin

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