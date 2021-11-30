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Це успіх: Valentino замовили рекламу у кота Степана (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
30 листопада, 18:30
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Про таку популярність мріють мільйони блогерів по всьому світу, а дісталася вона звичайному харківському пушистику
Український кіт Степан прорекламував сумку Valentino
Український кіт Степан прорекламував сумку Valentino / Фото: Колаж: Сьогодні

Найпопулярніший в Україні кіт Степан з кожним днем розширює межі своєї впізнаваності. Незважаючи на те, що користувачі TikTok та Instagram давно стежать за життям хвостатого, справжня слава до нього прийшла після того, як він потрапив у Instagram Брітні Спірс. Тепер же італійський модний Дім Valentino замовив у кота рекламу своєї сумки.

У Instagram кота Степана з'явилося гламурне фото із сумкою Valentino. Правда, "гламурна" тільки сумка, а головна зірка, як завжди, вальяжно сперся на столик і абсолютно байдужим поглядом дивиться в, безумовно, світле майбутнє.

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Кіт Степан прорекламував сумку Valentino
Кіт Степан прорекламував сумку Valentino / Фото: Инстаграм

Господиня котейки Анна розповіла, що популярність Степана продовжує зростати. Нещодавно його згадували на телеканалі Discovery, а MTV набув права на один із роликів. Крім того, у мурчика замовляють вітання з днем народження та іншими святами.

Анна жартує, що плани у кота Степана великі: наприклад, засвітитися на офіційних сторінках Єлизавети II. Сподіваємося, він зможе потоваришувати з королівськими коргі.

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Популярність кота Степана зростає
Популярність кота Степана зростає / Фото: Инстаграм

Хто знає, може, колись кіт Степан переплюне популярність найвідомішої у світі кішки Шупетт, господаркою якої був Карл Лагерфельд, який присвятив їй багато своїх витворів.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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