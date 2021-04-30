Новий рекорд! З'явився найдовший підвісний пішохідний міст у світі (відео)

Довжина конструкції – 516 м, а висота – 175 м. Будівництво моста-рекордсмена тривало майже два роки і коштувало понад два мільйони євро

У Португалії над річкою Пайва відкриють найдовший у світі підвісний пішохідний міст. Довжина конструкції – 516 м, а висота – 175 м. Будівництво тривало майже два роки і коштувало більше двох мільйонів євро!

Фото: REUTERS / Julio Torres

Міст тримається на сталевих тросах, прикріплених до масивних опор. Коли люди йдуть по ґратчастій "підлозі", їм добре видно, що відбувається внизу. Багатьох це лякає.

"Я трохи боявся, але воно того варте! Дивитися вниз з такої висоти, а ще відчувати, як міст гойдається, – неймовірний викид адреналіну", – ділиться враженнями місцевий житель Аруг.

Відео: Сьогодні

До речі, геопарк Арока, над яким побудували міст, входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Церемонія відкриття відбудеться 2 травня, але місцеві жителі уже користуються мостом.

Фото: REUTERS / Julio Torres

До цього найдовшим підвісним пішохідним мостом вважався міст імені Чарльза Куон у швейцарських Альпах завдовжки 494 метра.

Нагадаємо, в Україні відкрили міст, який не ремонтувався 60 років. Крім цього, ми писали, як у Німеччині видовищно підірвали міст за допомогою 60 кілограмів вибухівки.

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