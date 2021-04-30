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Новый рекорд! Появился самый длинный подвесной пешеходный мост в мире (видео)

Сегодня, 12:05

Длина конструкции – 516 м, а высота – 175 м. Строительство моста-рекордсмена продолжалось почти два года и стоило более двух миллионов евро

В Португалии над рекой Пайва откроют самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Длина конструкции – 516 м, а высота – 175 м. Строительство продолжалось почти два года и стоило больше двух миллионов евро!

Фото: REUTERS/Julio Torres

Мост держится на стальных тросах, прикрепленных к массивным опорам. Когда люди идут по решетчатому "полу", им хорошо видно, что происходит внизу. Многих это пугает.

"Я немного боялся, но оно того стоит! Смотреть вниз с такой высоты, а еще чувствовать, как мост качается, – невероятный выброс адреналина", – делится впечатлениями местный житель Аруг.

Сюжет Ирины Ухиной
Видео: Сегодня

К слову, геопарк Арока, над которым построен мост, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Церемония открытия пройдет 2 мая, но местные жители уже пользуются мостом.

Фото: REUTERS/Julio Torres

До этого самым длинным подвесным пешеходным мостом считался мост имени Чарльза Куонена в швейцарских Альпах длиной 494 метра.

Напомним, в Украине открыли мост, который не ремонтировался 60 лет. Кроме этого, мы писали, как в Германии зрелищно взорвали мост с помощью 60 килограммов взрывчатки.

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Источник: Сегодня
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