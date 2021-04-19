Несподівана знахідка у їжі туриста здивувала співробітників аеропорту

У пасажира під час огляду помітили підозрілий предмет, загорнутий у фольгу разом з популярною мексиканською стравою

В аеропорту американського міста Х'юстон (штат Техас) поліцейські заарештували мандрівника, який сховав метамфетамін у своєму буріто (мексиканське страва – пшеничний коржик з різноманітною начинкою). Викрити порушника вдалося у процесі рентгена ручної поклажі. Про це повідомляє видання New York Post.

За словами представників Адміністрації транспортної безпеки (TSA), в одного з пасажирів під час огляду помітили підозрілий предмет, загорнутий у фольгу разом з популярною мексиканською стравою.

Працівники аеропорту попросили туриста розкрити сумку для ретельнішого огляду, проте той наполягав, що це лише буріто на сніданок. Розгорнувши упаковку, вони побачили "щось темне і незвичайне" у пшеничному коржику поміж сиру і м'яса.

Співробітники авіагавані зв'язалися з поліцією і з'ясували, що у згортку дійсно була заборонена річ – метамфетамін. Врешті контрабанду конфіскували, а мандрівника – заарештували.

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