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Несподівана знахідка у їжі туриста здивувала співробітників аеропорту

Сьогодні, 14:35

У пасажира під час огляду помітили підозрілий предмет, загорнутий у фольгу разом з популярною мексиканською стравою

В аеропорту американського міста Х'юстон (штат Техас) поліцейські заарештували мандрівника, який сховав метамфетамін у своєму буріто (мексиканське страва – пшеничний коржик з різноманітною начинкою). Викрити порушника вдалося у процесі рентгена ручної поклажі. Про це повідомляє видання New York Post.

За словами представників Адміністрації транспортної безпеки (TSA), в одного з пасажирів під час огляду помітили підозрілий предмет, загорнутий у фольгу разом з популярною мексиканською стравою.

фото: New York Post

Працівники аеропорту попросили туриста розкрити сумку для ретельнішого огляду, проте той наполягав, що це лише буріто на сніданок. Розгорнувши упаковку, вони побачили "щось темне і незвичайне" у пшеничному коржику поміж сиру і м'яса.

Співробітники авіагавані зв'язалися з поліцією і з'ясували, що у згортку дійсно була заборонена річ – метамфетамін. Врешті контрабанду конфіскували, а мандрівника – заарештували.

Нагадаємо, що робити, аби вас пустили у літак: шість простих правил для пасажирів. Крім цього, як вирішувати конфлікти у дорозі в новому випуску свого влогу дізнавався наш Дід Панч.

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