Мільйон доларів заплатять вченим, які розкриють таємницю загробного життя

Подати есе здобувачі зможуть до першого серпня

Американський підприємець Роберт Бігелоу заплатить мільйон доларів тим, хто розкриє таємницю загробного життя і зможе з'ясувати, чи є життя після смерті. Про це повідомляється на сайті Фонду Бігелоу, що спеціалізується на вивченні свідомості.

До учасників конкурсу есе є кілька важливих вимог.

"До участі допускаються люди з науковим ступенем, у яких є досвід роботи в сферах психології та неврології. Вони мають надати текст обсягом не менше 25 тисяч слів, в якому аргументовано розповісти, що відбувається зі свідомістю людини після смерті", – йдеться у зверненні.

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Авторові найкращої роботи дістанеться 500 тисяч доларів, за друге місце вручать 300 тисяч, за третє – 150 тисяч доларів.

Подати есе здобувачі можуть до першого серпня. Роботи оцінить журі, в яке входять медики та вчені. Переможців назвуть першого листопада.

Нагадаємо, раніше вчені пояснили, що нас чекає після смерті.

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Також не так давно стався випадок, коли хлопець вийшов з коми і розповів, що відбувається "по той бік".

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