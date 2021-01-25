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Миллион долларов заплатят ученым, раскрывшим тайну загробной жизни

Сегодня, 09:51

Подать эссе соискатели смогут до первого августа

Американский предприниматель Роберт Бигелоу заплатит миллион долларов тем, кто раскроет тайну загробной жизни и сможет выяснить наверняка, есть ли жизнь после смерти. Об этом сообщается на сайте Фонда Бигелоу по изучению сознания.

К участникам конкурса эссе есть несколько важных требований.

"К участию допускаются люди с ученой степенью, у которых есть опыт работы в сферах психологии и неврологии. Они должны предоставить текст объемом не менее 25 тысяч слов, в котором нужно аргументировано рассказать, что происходит с сознанием человека после смерти", – говорится в обращении.

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Обладателю лучшей работы достанется 500 тысяч долларов, за второе место вручат 300 тысяч, за третье – 150 тысяч долларов.

Подать эссе соискатели могут до первого августа. Все работы оценит жюри, в которое входят медики и ученые. Победителей объявят первого ноября.

Напомним, ранее ученые объяснили, что нас ждет после смерти.

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Также не так давно произошел случай, когда парень вышел из комы и рассказал, что происходит "по ту сторону".

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