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Казахський бодібілдер одружився з секс-лялькою (фото)

Сьогодні, 09:37

Спортсмен заявив про бажання стати багатоженцем

Казахський бодібілдер Юрій Толочко розлучився зі своєю колишньою секс-лялькою Марго і показав нову "дівчину" на ім'я Лола. Чоловік вважає її своєю дружиною. Про це він розповів на відео в своєму Instagram-акаунті.

"Дозвольте познайомити вас з моєю новою дружиною – її звуть Лола. У неї жіноча голова, тіло курки та глибокий пупок, який можна використовувати для сексуальних розваг", – розповів Юрій на камеру.

Фото: Instagram

Бодібілдер також опублікував фотографії ще однієї секс-іграшки. Спортсмен нагадав підписникам про бажання стати багатоженцем та запропонував придумати для чергової ляльки ім'я.

"Я вирішив завести гарем. Наша сім'я може стати великою. І це чудово", – зазначив Толочко. Також він повідомив про те, що розлучився з секс-лялькою Марго, але поки не готовий це обговорювати.

Фото: Instagram

Нагадаємо, пакистанський богатир Арбаб Хізер Хайат із Мардану, який прославився у себе на батьківщині завдяки змаганням з пауерліфтингу, зізнався, що активно шукає супутницю життя. Однак до кандидатури коханої у 440-кілограмового чоловіка є кілька вимог.

До того ж ми писали про 24-річного важкоатлета Саджаді Гарібі, якого в Мережі називають "іранським Халком".

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Сьогодні
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