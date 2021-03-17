Казахський бодібілдер одружився з секс-лялькою (фото)

Спортсмен заявив про бажання стати багатоженцем

Казахський бодібілдер Юрій Толочко розлучився зі своєю колишньою секс-лялькою Марго і показав нову "дівчину" на ім'я Лола. Чоловік вважає її своєю дружиною. Про це він розповів на відео в своєму Instagram-акаунті.

"Дозвольте познайомити вас з моєю новою дружиною – її звуть Лола. У неї жіноча голова, тіло курки та глибокий пупок, який можна використовувати для сексуальних розваг", – розповів Юрій на камеру.

Фото: Instagram

Бодібілдер також опублікував фотографії ще однієї секс-іграшки. Спортсмен нагадав підписникам про бажання стати багатоженцем та запропонував придумати для чергової ляльки ім'я.

"Я вирішив завести гарем. Наша сім'я може стати великою. І це чудово", – зазначив Толочко. Також він повідомив про те, що розлучився з секс-лялькою Марго, але поки не готовий це обговорювати.

Фото: Instagram

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