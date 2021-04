Це мають побачити всі! Дивимося на найкращі фотографії 2021 року

Журі щорічної премії для фотожурналістів World Press Photo оголосило список переможців у 2021 році. Головний приз у розмірі 10 тисяч євро отримав датський фотограф Мадс Ніссен

В Амстердамі вручили щорічну премію для фотожурналістів World Press Photo-2021. У номінації "Фотографія року" переміг знімок датського фотографа Мадса Ниссена, зроблений у пансіонаті для людей похилого віку в Сан-Паулу (Бразилія). На ньому медсестра Адріана Сільва да Коста Соуза обіймає 85-річну пацієнтку.

Фотографія року

Фото: Mads Nissen / Politiken / Panos Pictures

Найкращі світлини визначали у восьми категоріях. Переможцями стали 45 фотографів з 28 країн. На жаль, серед них українців немає.

Крім пандемії, серед інших головних тем, яким присвячені роботи переможців міжнародного конкурсу: надзвичайний екологічний стан, соціальні протести та територіальні конфлікти.

У категорії "Навколишнє середовище" перемогла робота Ральфа Пейса "Каліфорнійський морський лев грається з маскою".

Фото: Ralph Pace

У категорії "Природа, історії" перемогу здобула робота "Голуби пандемії: любовна історія". Її автор Джаспер Дост з Нідерландів. Пара диких голубів подружилася з родиною фотографа під час карантину.

Фото: Jasper Doest

У категорії "Природа" перше місце зайняв знімок Лало де Алмеїда з Бразилії "Пантанал у вогні". На них автор зобразив пожежі в регіоні Пантанал.

Фото: Lalo de Almeida

У категорії "Історія року" перемогла робота Habibi Антоніо Фаччілонго з Італії. На фото зображена ізраїльська тюрма, де утримують майже 4200 палестинських в'язнів-охоронців.

Фото: Antonio Faccilongo

У категорії "Проблеми сучасності" перемогла робота "Сахавуд" російського фотографа Олексія Васильєва. На фото зображені жителі Республіки Саха, які беруть участь у зйомках фільму.

Фото: Alexey Vasiliyev

Перше місце у категорії "Спорт" отримала фотографія Адама Прітті. Тренування з болдерингу у Кохель-ам-Зеє, Німеччина.

Фото: Adam Pretty

Перше місце у категорії "Проблеми сучасності" отримала фотографія Пабло Тоско. Фатіма та її син готують рибальські сіті в Ємені.

Фото: Pablo Tosco

Знімок Амі Вітале переміг у категорії "Природа". Жирафу перевозять у безпечне місце із затопленого острова Лонгічаро, західна Кенія.

Фото: Ami Vitale / For CNN

У категорії "Портрет" перемогла фотографія Олега Пономарьова. Трансгендерний чоловік Гнат і його дівчина Марія, Санкт-Петербург, Росія.

Фото: Oleg Ponomarev

Конкурс World Press Photo проводять з 1955 року. Головний переможець отримує приз у розмірі 10 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше фотографію самки ягуара з дитинчам у мексиканських мангрових лісах назвали найкращою на конкурсі Mangrove Photography Awards 2020. Роботу під назвою Once Again Being a Mother журі обрало більш ніж із тисячі інших знімків, які брали участь у конкурсі.

Раніше Life Сьогодні також розповідали, як фото українця визнали найкращим на міжнародному конкурсі.

