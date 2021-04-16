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Это должны увидеть все! Смотрим на лучшие фотографии 2021 года

Сегодня, 10:08

Жюри ежегодной премии для фотожурналистов World Press Photo объявило список победителей в 2021 году. Главный приз в размере 10 тысяч евро получил датский фотограф Мадс Ниссен

В Амстердаме вручили ежегодную премию для фотожурналистов World Press Photo-2021. В номинации "Фотография года" победил снимок датского фотографа Мадса Ниссена, сделанный в пансионате для престарелых в Сан-Паулу (Бразилия). На нем медсестра Адриана Сильва да Коста Соуза обнимает 85-летнюю пациентку.

Фотография года

Фото: Mads Nissen / Politiken / Panos Pictures

Лучшие снимки определяли в восьми категориях. Победителями стали 45 фотографов из 28 стран. К сожалению, среди них украинцев нет.

Кроме пандемии, среди других главных тем, которым посвящены работы победителей международного конкурса: климатическое чрезвычайное положение, социальные протесты и территориальные конфликты.

В категории "Окружающая среда" победила работа Ральфа Пейс. "Калифорнийский морской лев играет с маской".

Фото: Ralph Pace

В категории "Природа, истории" победу одержала работа "Голуби пандемии: любовная история". Ее автор Джаспер Дост из Нидерландов. Пара диких голубей подружилась с семьей фотографа во время карантина.

Фото: Jasper Doest

В категории "Природа" первое место занял снимок Лало де Алмеида из Бразилии "Пантанал в огне". На них автор запечатлел пожары в регионе Пантанал.

Фото: Lalo de Almeida

В категории "История года" победила работа Habibi Антонио Фаччилонго из Италии. На фото изображена израильская тюрьма, где содержат почти 4200 палестинских заключенных-охранников.

Фото: Antonio Faccilongo

В категории "Проблемы современности" победила работа "Сахавуд" российского фотографа Алексея Васильева. На фото запечатлены жители Республики Саха, которые участвуют в съемках фильма.

Фото: Alexey Vasiliyev

Первое место в категории "Спорт" получила фотография Адама Притти. Тренировка по боулдерингу в Кохель-ам-Зее, Германия.

Фото: Adam Pretty

Первое место в категории "Проблемы современности" получила фотография Пабло Тоско. Фатима и ее сын готовят рыболовную сеть в Йемене.

Фото: Pablo Tosco

Снимок Ами Витале победил в категории "Природа". Жирафу перевозят в безопасное место с затопленного острова Лонгичаро, западная Кения.

Фото: Ami Vitale / For CNN

В категории "Портрет" победила фотография Олега Пономарева. Трансгендерный мужчина Игнат и его девушка Мария, Санкт-Петербург, Россия.

Фото: Oleg Ponomarev

Конкурс World Press Photo проводят с 1955 года. Главный победитель получает приз в размере 10 тысяч евро.

Напомним, ранее фотографию самки ягуара с детенышем в мексиканских мангровых лесах назвали лучшей на конкурсе Mangrove Photography Awards 2020. Работу под названием Once Again Being a Mother жури выбрало более чем из 1000 других снимков, участвующих в конкурсе.

Кроме этого, Life Сегодня рассказывали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.

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Источник: Сегодня
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