Дівчина знайшла свого батька-мільярдера за допомогою випадкового ДНК-тесту

Як з'ясувалося, цей чоловік очолює велику компанію

Американка Кет Макдоналд за допомогою ДНК-тесту випадково дізналася про свого справжнього біологічного батька – мільярдера, якого вона ніколи раніше не зустрічала. Батьки пояснили їй, що це старий друг їхньої сім'ї.

Кет вирішила поділитися своїми емоціями і записала у TikTok відео. Вона розповідає, що кілька років тому отримала на Різдво подарунок від людини, яку все життя вважала батьком. Він купив їй та іншим родичам тести ДНК генеалогічного сервісу Ancestry.

Як з'ясувалося, справжній батько американки очолює велику компанію. Його статки оцінюються у мільярди доларів. Крім Кет, у нього є ще три дочки.

Макдоналд написала цьому чоловікові короткого листа і побувала у штаб-квартирі його компанії, але її чекала невдача.

"Я намагалася передати йому листа, але він відмовився зустрічатися, коли почув моє ім'я. Хоча все, що було у ньому написано, – це "дякую", бо я рада, що живу", – говорить вона.

Дивіться відео: як донорство допомагає створити сім'ю

Нагадаємо, раніше донор генетичного матеріалу зустрівся з 19 біологічними дітьми. Крім цього, ми розповідали про одружену жінку, яка знайшла для зачаття дитини привабливого донора.

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