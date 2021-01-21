Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дівчина знайшла свого батька-мільярдера за допомогою випадкового ДНК-тесту

Сьогодні, 08:58

Як з'ясувалося, цей чоловік очолює велику компанію

Американка Кет Макдоналд за допомогою ДНК-тесту випадково дізналася про свого справжнього біологічного батька – мільярдера, якого вона ніколи раніше не зустрічала. Батьки пояснили їй, що це старий друг їхньої сім'ї.

Кет вирішила поділитися своїми емоціями і записала у TikTok відео. Вона розповідає, що кілька років тому отримала на Різдво подарунок від людини, яку все життя вважала батьком. Він купив їй та іншим родичам тести ДНК генеалогічного сервісу Ancestry.

@fretlessfeline

## ancestorydna ## part2

original sound – Cat McDonald

Як з'ясувалося, справжній батько американки очолює велику компанію. Його статки оцінюються у мільярди доларів. Крім Кет, у нього є ще три дочки.

Макдоналд написала цьому чоловікові короткого листа і побувала у штаб-квартирі його компанії, але її чекала невдача.

Читайте також:
Из-за врачебной ошибки мужчина вырастил чужого ребенка

"Я намагалася передати йому листа, але він відмовився зустрічатися, коли почув моє ім'я. Хоча все, що було у ньому написано, – це "дякую", бо я рада, що живу", – говорить вона.

Дивіться відео: як донорство допомагає створити сім'ю

Нагадаємо, раніше донор генетичного матеріалу зустрівся з 19 біологічними дітьми. Крім цього, ми розповідали про одружену жінку, яка знайшла для зачаття дитини привабливого донора.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Я зробив ДНК-тест. Це схоже на якусь дичину": легендарний Тайсон дізнався про своє коріння в Африці Ймовірність вічного життя та ще три неймовірні відкриття року Змінить ДНК, небезпечна для алергіків та гірше за вірус: міфи про вакцину проти COVID-19
відео США ДНК неймовірне ДНК-тест
Джерело: tiktok.com/@fretlessfeline
Реклама

Новини партнерів

Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Изменил себе: Жигунов показал любимую женщину
Изменил себе: Жигунов показал любимую женщину

Популярні статті

Вчора, 15:03Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Вчора, 14:24Смачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

Вчора, 12:06Зірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

19 січняЗірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

19 січняСмачно

Що корисно для нашої печінки, а що заважає її роботі – радить дієтолог

19 січняEvents

Водохреще-2021: найсильніші молитви

19 січняФаново

Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

19 січняФаново

Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

19 січняПсихо

Гороскоп на 19 січня: Овну потрібен вечір в обіймах із коханою людиною, а у Тельців буде день-ракета

19 січняEvents

З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

18 січняEvents

Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

18 січняEvents

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

18 січняEvents

Водохреще: дата, історія, традиції та прикмети свята

18 січняЗірково

"Зрадники нам не потрібні": в Мережі розкритикували повернення Ані Лорак до України

18 січняФаново

Святвечір перед Водохрещем: що у жодному разі не можна робити

18 січняЗірково

У кого краще: Тодоренко з Топаловим повторили екстремальне фото Дорофєєвої та Дантеса

Новини партнерів

Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Екатерина Кухар вместе с семьей покинула Украину
Екатерина Кухар вместе с семьей покинула Украину
Известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым
Известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти