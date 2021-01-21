Дівчина знайшла свого батька-мільярдера за допомогою випадкового ДНК-тесту
Як з'ясувалося, цей чоловік очолює велику компанію
Американка Кет Макдоналд за допомогою ДНК-тесту випадково дізналася про свого справжнього біологічного батька – мільярдера, якого вона ніколи раніше не зустрічала. Батьки пояснили їй, що це старий друг їхньої сім'ї.
Кет вирішила поділитися своїми емоціями і записала у TikTok відео. Вона розповідає, що кілька років тому отримала на Різдво подарунок від людини, яку все життя вважала батьком. Він купив їй та іншим родичам тести ДНК генеалогічного сервісу Ancestry.
@fretlessfeline original sound – Cat McDonald
Як з'ясувалося, справжній батько американки очолює велику компанію. Його статки оцінюються у мільярди доларів. Крім Кет, у нього є ще три дочки.
Макдоналд написала цьому чоловікові короткого листа і побувала у штаб-квартирі його компанії, але її чекала невдача.
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"Я намагалася передати йому листа, але він відмовився зустрічатися, коли почув моє ім'я. Хоча все, що було у ньому написано, – це "дякую", бо я рада, що живу", – говорить вона.
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Нагадаємо, раніше донор генетичного матеріалу зустрівся з 19 біологічними дітьми. Крім цього, ми розповідали про одружену жінку, яка знайшла для зачаття дитини привабливого донора.
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