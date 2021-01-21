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Девушка нашла своего отца-миллиардера с помощью случайного ДНК-теста

Сегодня, 08:58

Как выяснилось, этот мужчина возглавляет крупную компанию

Американка Кэт Макдоналд с помощью ДНК-теста случайно узнала о своем настоящем биологическом отце – миллиардере, которого она никогда ранее не встречала. Родители объяснили ей, что это старый друг их семьи.

Кэт решила поделиться своими эмоциями и записала в TikTok видео. Она рассказывает, что несколько лет назад получила на Рождество подарок от человека, которого всю жизнь считала отцом. Он купил ей и другим родственникам тесты ДНК генеалогического сервиса Ancestry. После теста девушка с удивлением обнаружила, что ее биологическим отцом был незнакомый мужчина.

@fretlessfeline

##ancestorydna##part2

original sound – Cat McDonald

Как выяснилось, настоящий отец американки возглавляет крупную компанию. Его состояние оценивается в миллиарды долларов. Кроме Кэт, у него есть еще три дочери.
Макдоналд написала этому мужчине короткое письмо и побывала в штаб-квартире его компании, но ее ждала неудача.

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"Я пыталась передать ему письмо, но он отказался встречаться, когда услышал мое имя. Хотя все, что было в нем написано, – это "спасибо", потому что я рада, что живу", – говорит она.

Смотрите видео: как донорство помогает создать семью

Напомним, ранее донор генетического материала встретился с 19 биологическими детьми. Кроме этого, мы рассказывали о замужней женщине, которая нашла для зачатия ребенка привлекательного донора.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: tiktok.com/@fretlessfeline
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