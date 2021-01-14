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Чорнобиль без катастрофи: українець показав на фото, яким могло бути місто зараз

Сьогодні, 12:37

Він відновив занедбану зону відчуження

Український графічний художник і блоґер Андрій Гупса в своєму проєкті відновив занедбану зону відчуження. Хлопець показав, якою могла стати Прип'ять, якби не сталася Чорнобильська катастрофа. Всі фотографії він опублікував на особистій сторінці в Instagram.

Магазин "Овочі"

Фото: Instagram | Goopsik

Палац культури

Фото: Instagram | Goopsik

Колесо огляду

Фото: Instagram | Goopsik

Спальний район

Фото: Instagram | Goopsik

Андрій Гупса в своєму проєкті під назвою "Процвітання" за допомогою Photoshop виправляє усе те, чого пострадянським країнам не вдалося змінити на краще за довгі роки. Він показує, який вигляд мали б типові пострадянські міста у XXI столітті за правильного підходу до дизайну міського простору.

Andrey Goopsa (@goopsik)

Нагадаємо, раніше художник показав, як би герої класичних картин жили в Україні сьогодні. Також ми розповідали про французького вуличного художника і засновника компанії GrafoDeco, який дивує користувачів Мережі неймовірно реалістичними графіті.

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фото Чорнобиль прип'ять
Джерела: Сьогодні , instagram.com/goopsik
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