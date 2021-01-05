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Британка на карантині розважається, виносячи сміття у вечірніх сукнях (фото)

Сьогодні, 15:11

49-річна Нікола Метьюз любить одягати модні сукні

За довгі місяці на карантині більшість з тих, хто працює та навчається дистанційно, цілком комфортно проводить майже весь день у піжамі. Навіть коли потрібно винести сміття чи піти до магазину за продуктами, вони сильно не заморочуються і надягають те, що першим випало з шафи. Але тільки не 49-річна Нікола Метьюз!

Ця стильна жінка з Великої Британії любить потішити себе та інших, одягаючи модні сукні щоразу, коли виходить з дому, аби винести сміття. Її невеликий фешн-проєкт тривав 20 тижнів – покази проходили, зазвичай, щосереди о 20:00.

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Пропонуємо вам подивитися на знакові образи Ніколи Метьюз.

1. З парасолькою

Фото: SWNS

2. У рожевих рукавичках

Фото: SWNS

3. З повітряними кульками

Фото: SWNS

4. Чудова зачіска

Фото: SWNS

5. Сукня для балу

Фото: SWNS

6. Маленька чорна сукня

Фото: SWNS

7. У стилі ляльки Барбі

Фото: SWNS

8. Ретро-стиль

Фото: SWNS

9. Елегантність

Фото: SWNS

10. Яскравий образ

Фото: SWNS

Нагадаємо, 29-річна українка Міла Поворознюк з Вінниці надягає вбрання минулих епох. Вона щодня носить речі у стилі XIX століття: вінтажні сукні, корсети, екстравагантні блузки, циліндри та інші аксесуари.

Дивиться відео: "українську Мері Поппінс" зняли на відео у Вінниці

До того ж, у Києві шанувальник Фредді Мерк'юрі ходить на роботу в костюмі кумира.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Сьогодні
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