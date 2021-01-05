Британка на карантині розважається, виносячи сміття у вечірніх сукнях (фото)

49-річна Нікола Метьюз любить одягати модні сукні

За довгі місяці на карантині більшість з тих, хто працює та навчається дистанційно, цілком комфортно проводить майже весь день у піжамі. Навіть коли потрібно винести сміття чи піти до магазину за продуктами, вони сильно не заморочуються і надягають те, що першим випало з шафи. Але тільки не 49-річна Нікола Метьюз!

Ця стильна жінка з Великої Британії любить потішити себе та інших, одягаючи модні сукні щоразу, коли виходить з дому, аби винести сміття. Її невеликий фешн-проєкт тривав 20 тижнів – покази проходили, зазвичай, щосереди о 20:00.

Пропонуємо вам подивитися на знакові образи Ніколи Метьюз.

1. З парасолькою

2. У рожевих рукавичках

3. З повітряними кульками

4. Чудова зачіска

5. Сукня для балу

6. Маленька чорна сукня

7. У стилі ляльки Барбі

9. Елегантність

10. Яскравий образ

Нагадаємо, 29-річна українка Міла Поворознюк з Вінниці надягає вбрання минулих епох. Вона щодня носить речі у стилі XIX століття: вінтажні сукні, корсети, екстравагантні блузки, циліндри та інші аксесуари.

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До того ж, у Києві шанувальник Фредді Мерк'юрі ходить на роботу в костюмі кумира.

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