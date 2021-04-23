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35 ошуканих коханок об'єдналися і помстилися альфонсові

Сьогодні, 09:36

Чоловік переконував довірливих жінок у тому, що хоче одружитися з ними, а потім випрошував для себе подарунки на день народження

39-річного Такасі Міягаву з Японії підозрюють у шахрайстві: чоловік нібито знайомився з довірливими жінками і випрошував у них подарунки на свій день народження. Про це повідомляє видання Soranews24.

За версією правоохоронців, японець знайомився зі своїми жертвами, аби продати їм насадки для душа, які отримував від компанії, що займається мережевим маркетингом. Він переконував жінок у тому, що хоче одружитися з ними, а потім випрошував для себе подарунки.

Фото: Soranews24

В останньому випадку він сказав 47-річній жінці, що його день народження 22 лютого, а насправді – 13 листопада.

До речі, раніше "Сьогодні" підготували захоплюючий календар подарунків на квітень. Тільки не купуйте подарунки для альфонсів!

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35 ошуканих жінок об'єдналися і подали заяву до поліції. Вони стверджують, що витратили на подарунки та одяг для свого залицяльника не менше 100 тисяч єн (близько 26 тис. грн). Є підстави вважати, що постраждалих було ще більше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про схожу історію: коханки дізналися одна про одну і жорстко помстилися хлопцю. Крім цього, Life Сьогодні писали, як виявити шлюбного афериста в інтернеті.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Японія подарунки альфонс
Джерело: soranews24.com
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