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Птитим – це як кускус, тільки більший. У чому його особливість і з чим він смачніший

Сьогодні, 13:51

Це геніальний винахід ізраїльтян, який замінив їм рис

Птитим - їзраїльський кускус Фото: instagram.com/morkashamir/
Птитим - їзраїльський кускус
Фото: instagram.com/morkashamir/

Історія птитиму або ізраїльського кускусу, або ізраїльського рису вкотре доводить – вигадати щось чудове можливо через відчай. Так і сталося з птитимом. Спочатку ним замінювали дефіцитний рис і північноафриканський кускус, а невдовзі ресторани інших країн вписували недешеві страви з цієї крупою в своє меню. Давайте дізнаємося, як з'явився птитим, у чому його особливість і запишемо оригінальний рецепт.

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Ізраїльський рис для голодних громадян

Саме так люди прозвали новий винахід фахівців харчової промисловості Ізраїлю. Справа була на світанку становлення держави, в 50-х роках минулого століття. Їжі катастрофічно не вистачало. Улюблені всіма кускус і рис було просто нема за що купувати. Тоді прем'єр-міністр країни Давид Бен-Гуріон розпорядився – придумати новий продукт, який би замінив людям ці крупи і сподобався всім без винятку.

Сподобався. І всім без винятку

Фото: Крупа птитим

Адже вибору тоді у ізраїльтян не було – довелося купувати птитим. Спочатку його робили у формі зерен рису, згодом – у формі кульок. Як кускус, тільки більших. Тобто дефіцитні продукти того часу за формою і за складом навіяли ідеї для створення ексклюзивної крупи. І знадобилося зовсім небагато часу після появи птитиму, щоб народ Ізраїлю став пишатися своїм кулінарним винаходом. Ну і їсти його із задоволенням.

Особливості птитиму

  • Його роблять з твердих сортів пшениці та води. Важливо – без будь-яких добавок
  • Він універсальний – його їдять просто так, готують з овочами та м'ясом, додають у салати
  • Птитим є в меню дитячих садків і шкіл Ізраїлю

Птитим з індичкою – рецепт

Фото: instagram.com/nataly_na_pp_/

Інгредієнти

  • 300 г – філе гомілки індички
  • 200 г – птитиму
  • 300 г – печериць
  • 25 г – вершкового масла
  • 1 шт. – цибуля
  • 2-3 зуб. – часнику
  • 200 г – вершків 10%
  • 1/4 ч. л. – мускатного горіха
  • 2 ст. л. – білого вина
  • сіль, перець, трави – за смаком

Спосіб приготування

  1. М'ясо і гриби нарізати невеликими шматочками і обсмажити на вершковому маслі.
  2. Додати цибулю, часник, сіль, перець і трави.
  3. Поки випаровується рідина приготувати соус: вершки, мускатний горіх і вино з'єднати.
  4. М'ясо з грибами перекласти в форму для запікання, зверху полити соусом і відправити в духовку за 180 градусів на 20 хвилин.
  5. Подавати з відвареним птитимом.

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