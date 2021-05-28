Птитим – це як кускус, тільки більший. У чому його особливість і з чим він смачніший
Це геніальний винахід ізраїльтян, який замінив їм рис
Історія птитиму або ізраїльського кускусу, або ізраїльського рису вкотре доводить – вигадати щось чудове можливо через відчай. Так і сталося з птитимом. Спочатку ним замінювали дефіцитний рис і північноафриканський кускус, а невдовзі ресторани інших країн вписували недешеві страви з цієї крупою в своє меню. Давайте дізнаємося, як з'явився птитим, у чому його особливість і запишемо оригінальний рецепт.
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Ізраїльський рис для голодних громадян
Саме так люди прозвали новий винахід фахівців харчової промисловості Ізраїлю. Справа була на світанку становлення держави, в 50-х роках минулого століття. Їжі катастрофічно не вистачало. Улюблені всіма кускус і рис було просто нема за що купувати. Тоді прем'єр-міністр країни Давид Бен-Гуріон розпорядився – придумати новий продукт, який би замінив людям ці крупи і сподобався всім без винятку.
Сподобався. І всім без винятку
Адже вибору тоді у ізраїльтян не було – довелося купувати птитим. Спочатку його робили у формі зерен рису, згодом – у формі кульок. Як кускус, тільки більших. Тобто дефіцитні продукти того часу за формою і за складом навіяли ідеї для створення ексклюзивної крупи. І знадобилося зовсім небагато часу після появи птитиму, щоб народ Ізраїлю став пишатися своїм кулінарним винаходом. Ну і їсти його із задоволенням.
Особливості птитиму
- Його роблять з твердих сортів пшениці та води. Важливо – без будь-яких добавок
- Він універсальний – його їдять просто так, готують з овочами та м'ясом, додають у салати
- Птитим є в меню дитячих садків і шкіл Ізраїлю
Птитим з індичкою – рецепт
Інгредієнти
- 300 г – філе гомілки індички
- 200 г – птитиму
- 300 г – печериць
- 25 г – вершкового масла
- 1 шт. – цибуля
- 2-3 зуб. – часнику
- 200 г – вершків 10%
- 1/4 ч. л. – мускатного горіха
- 2 ст. л. – білого вина
- сіль, перець, трави – за смаком
Спосіб приготування
- М'ясо і гриби нарізати невеликими шматочками і обсмажити на вершковому маслі.
- Додати цибулю, часник, сіль, перець і трави.
- Поки випаровується рідина приготувати соус: вершки, мускатний горіх і вино з'єднати.
- М'ясо з грибами перекласти в форму для запікання, зверху полити соусом і відправити в духовку за 180 градусів на 20 хвилин.
- Подавати з відвареним птитимом.
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