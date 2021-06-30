Петрів піст-2021: три рецепти смачних котлет з овочів і круп

Ті, хто дотримується посту, знають – їжа в ці дні може бути різноманітною і корисною. Наприклад, можна приготувати овочеві котлети із сочевиці з помідорами, з цвітної капусти і картопляні з броколі

/ Фото: Depositphotos

Петрів піст цього року триватиме до 11 липня. У цей час церковний статут забороняє вживати в їжу будь-які продукти тваринного походження, крім риби і морепродуктів. При цьому овочі, гриби, крупи, фрукти, ягоди і бобові їсти можна. Пісні котлети з овочів і круп за смаком і поживними речовинами практично не поступаються м'ясним. Більш того, це чудовий варіянт урізноманітнити раціон тих, хто не дуже люблять їсти овочі або каші в традиційному вигляді.

У календарі лайфхаків для літа дізнаєтеся, як провести його з користю і яскравими враженнями.

Пісні котлети із сочевиці з помідорами

Котлети з сочевиці / Фото: Depositphotos

Складові:

400 г помідорів

1 цибулина

100 г сочевиці

1 ч. л. порошку карі

Кілька гілочок петрушки

Сік 1 лимона

1 ст. л. борошна

1 ст. л. олії

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Помідори обдати окропом, зняти шкірку, м'якоть подрібнити. Цибулю очистити, дрібно нарізати. Сочевицю промити в холодній воді. Покласти овочі і сочевицю в каструлю, влити 5-6 ст. л. води і готувати під кришкою, помішуючи, 30 хвилин. Додати карі, подрібнену петрушку, лимонний сік, сіль і перець. Готувати ще 15-20 хвилин або до м'якості сочевиці. За необхідності влити трохи води. Дати охолонути. З отриманої маси сформувати плоскі котлети і обваляти їх у борошні. Розігріти в сковороді олію, покласти котлети і обсмажувати по кілька хвилин з кожного боку. Сочевичним котлети можна подати гарячими або холодними. До них добре підійде салат зі свіжих овочів.

Пісні котлети з цвітної капусти

Пісні котлети з цвітної капусти / Фото: Pinterest

Складові:

250 г цвітної капусти

50 г цибулі

1/4 склянки вівсяних пластівців

1 ст. л. борошна

1 шматочок лимона

Панірувальні сухарі

Олія, сіль, прянощі

Спосіб приготування:

Цвітну капусту розділити на суцвіття. Викласти в підсолену киплячу воду з додаванням шматочка лимона на п'ять хвилин. Вівсянку запарити гарячою водою на 10 хвилин. Цибулю нарізати дрібними кубиками. Після того, як цвітна капуста зварилась і охолола, її потрібно дрібно нарізати. У миску додати цвітну капусту, готову запарену вівсянку, нарізану цибулю, борошно, сіль, спеції і замісити фарш. Сформувати з фаршу котлети, обваляти в панірувальних сухарях і смажити на олії на середньому вогні по дві хвилини з кожного боку. Пісні котлети можна доповнити свіжими овочами і будь-якими пісними соусами на ваш смак.

Пісні картопляні котлети з броколі

/ Фото: Depositphotos

Складові:

500 г вареної картоплі

300 г броколі

Цибуля зелена – кілька стебел

Кріп – кілька гілочок

Сіль за смаком

Борошно – для панірування

Кунжут – для панірування

Олія – для смаження

Спосіб приготування:

Капусту броколі бланшувати в киплячій воді впродовж п'яти хвилин. Відкинути на друшляк. Нарізати на шматочки. Відварну картоплю розім'яти за допомогою виделки. Змішати у великій мисці картоплю, броколі і сіль. Зелену цибулю і кріп подрібнити, додати в картопляно-капустяну суміш і добре перемішати. Сформувати кульки. Борошно з'єднати з кунжутом і обваляти кожну кульку в отриманій суміші. Обсмажити котлети на розігрітій з олією сковороді з кожного боку до золотистої скоринки.

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