Петрів піст-2021: три рецепти смачних котлет з овочів і круп

Петрів піст цього року триватиме до 11 липня. У цей час церковний статут забороняє вживати в їжу будь-які продукти тваринного походження, крім риби і морепродуктів. При цьому овочі, гриби, крупи, фрукти, ягоди і бобові їсти можна. Пісні котлети з овочів і круп за смаком і поживними речовинами практично не поступаються м'ясним. Більш того, це чудовий варіянт урізноманітнити раціон тих, хто не дуже люблять їсти овочі або каші в традиційному вигляді.
У календарі лайфхаків для літа дізнаєтеся, як провести його з користю і яскравими враженнями.
Пісні котлети із сочевиці з помідорами
Складові:
- 400 г помідорів
- 1 цибулина
- 100 г сочевиці
- 1 ч. л. порошку карі
- Кілька гілочок петрушки
- Сік 1 лимона
- 1 ст. л. борошна
- 1 ст. л. олії
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Помідори обдати окропом, зняти шкірку, м'якоть подрібнити.
- Цибулю очистити, дрібно нарізати.
- Сочевицю промити в холодній воді.
- Покласти овочі і сочевицю в каструлю, влити 5-6 ст. л. води і готувати під кришкою, помішуючи, 30 хвилин.
- Додати карі, подрібнену петрушку, лимонний сік, сіль і перець. Готувати ще 15-20 хвилин або до м'якості сочевиці. За необхідності влити трохи води. Дати охолонути.
- З отриманої маси сформувати плоскі котлети і обваляти їх у борошні. Розігріти в сковороді олію, покласти котлети і обсмажувати по кілька хвилин з кожного боку.
- Сочевичним котлети можна подати гарячими або холодними. До них добре підійде салат зі свіжих овочів.
Пісні котлети з цвітної капусти
Складові:
- 250 г цвітної капусти
- 50 г цибулі
- 1/4 склянки вівсяних пластівців
- 1 ст. л. борошна
- 1 шматочок лимона
- Панірувальні сухарі
- Олія, сіль, прянощі
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту розділити на суцвіття. Викласти в підсолену киплячу воду з додаванням шматочка лимона на п'ять хвилин.
- Вівсянку запарити гарячою водою на 10 хвилин. Цибулю нарізати дрібними кубиками.
- Після того, як цвітна капуста зварилась і охолола, її потрібно дрібно нарізати.
- У миску додати цвітну капусту, готову запарену вівсянку, нарізану цибулю, борошно, сіль, спеції і замісити фарш.
- Сформувати з фаршу котлети, обваляти в панірувальних сухарях і смажити на олії на середньому вогні по дві хвилини з кожного боку.
- Пісні котлети можна доповнити свіжими овочами і будь-якими пісними соусами на ваш смак.
Пісні картопляні котлети з броколі
Складові:
- 500 г вареної картоплі
- 300 г броколі
- Цибуля зелена – кілька стебел
- Кріп – кілька гілочок
- Сіль за смаком
- Борошно – для панірування
- Кунжут – для панірування
- Олія – для смаження
Спосіб приготування:
- Капусту броколі бланшувати в киплячій воді впродовж п'яти хвилин. Відкинути на друшляк. Нарізати на шматочки.
- Відварну картоплю розім'яти за допомогою виделки.
- Змішати у великій мисці картоплю, броколі і сіль.
- Зелену цибулю і кріп подрібнити, додати в картопляно-капустяну суміш і добре перемішати. Сформувати кульки.
- Борошно з'єднати з кунжутом і обваляти кожну кульку в отриманій суміші.
- Обсмажити котлети на розігрітій з олією сковороді з кожного боку до золотистої скоринки.
З відео дізнаєтеся, як швидко замаринувати огірки та салата з них.
Тут зібрано 5 простих, але оригінальних рецептів на Петрів піст.