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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Петрів піст-2021: три рецепти смачних котлет з овочів і круп

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 червня, 10:32
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Ті, хто дотримується посту, знають – їжа в ці дні може бути різноманітною і корисною. Наприклад, можна приготувати овочеві котлети із сочевиці з помідорами, з цвітної капусти і картопляні з броколі
/ Фото: Depositphotos

Петрів піст цього року триватиме до 11 липня. У цей час церковний статут забороняє вживати в їжу будь-які продукти тваринного походження, крім риби і морепродуктів. При цьому овочі, гриби, крупи, фрукти, ягоди і бобові їсти можна. Пісні котлети з овочів і круп за смаком і поживними речовинами практично не поступаються м'ясним. Більш того, це чудовий варіянт урізноманітнити раціон тих, хто не дуже люблять їсти овочі або каші в традиційному вигляді.

У календарі лайфхаків для літа дізнаєтеся, як провести його з користю і яскравими враженнями.

Пісні котлети із сочевиці з помідорами

Котлети з сочевиці
Котлети з сочевиці / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 400 г помідорів
  • 1 цибулина
  • 100 г сочевиці
  • 1 ч. л. порошку карі
  • Кілька гілочок петрушки
  • Сік 1 лимона
  • 1 ст. л. борошна
  • 1 ст. л. олії
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Помідори обдати окропом, зняти шкірку, м'якоть подрібнити.
  2. Цибулю очистити, дрібно нарізати.
  3. Сочевицю промити в холодній воді.
  4. Покласти овочі і сочевицю в каструлю, влити 5-6 ст. л. води і готувати під кришкою, помішуючи, 30 хвилин.
  5. Додати карі, подрібнену петрушку, лимонний сік, сіль і перець. Готувати ще 15-20 хвилин або до м'якості сочевиці. За необхідності влити трохи води. Дати охолонути.
  6. З отриманої маси сформувати плоскі котлети і обваляти їх у борошні. Розігріти в сковороді олію, покласти котлети і обсмажувати по кілька хвилин з кожного боку.
  7. Сочевичним котлети можна подати гарячими або холодними. До них добре підійде салат зі свіжих овочів.

Пісні котлети з цвітної капусти

Пісні котлети з цвітної капусти
Пісні котлети з цвітної капусти / Фото: Pinterest

Складові:

  • 250 г цвітної капусти
  • 50 г цибулі
  • 1/4 склянки вівсяних пластівців
  • 1 ст. л. борошна
  • 1 шматочок лимона
  • Панірувальні сухарі
  • Олія, сіль, прянощі

Спосіб приготування:

  1. Цвітну капусту розділити на суцвіття. Викласти в підсолену киплячу воду з додаванням шматочка лимона на п'ять хвилин.
  2. Вівсянку запарити гарячою водою на 10 хвилин. Цибулю нарізати дрібними кубиками.
  3. Після того, як цвітна капуста зварилась і охолола, її потрібно дрібно нарізати.
  4. У миску додати цвітну капусту, готову запарену вівсянку, нарізану цибулю, борошно, сіль, спеції і замісити фарш.
  5. Сформувати з фаршу котлети, обваляти в панірувальних сухарях і смажити на олії на середньому вогні по дві хвилини з кожного боку.
  6. Пісні котлети можна доповнити свіжими овочами і будь-якими пісними соусами на ваш смак.

Пісні картопляні котлети з броколі

/ Фото: Depositphotos

Складові:

  • 500 г вареної картоплі
  • 300 г броколі
  • Цибуля зелена – кілька стебел
  • Кріп – кілька гілочок
  • Сіль за смаком
  • Борошно – для панірування
  • Кунжут – для панірування
  • Олія – для смаження

Спосіб приготування:

  1. Капусту броколі бланшувати в киплячій воді впродовж п'яти хвилин. Відкинути на друшляк. Нарізати на шматочки.
  2. Відварну картоплю розім'яти за допомогою виделки.
  3. Змішати у великій мисці картоплю, броколі і сіль.
  4. Зелену цибулю і кріп подрібнити, додати в картопляно-капустяну суміш і добре перемішати. Сформувати кульки.
  5. Борошно з'єднати з кунжутом і обваляти кожну кульку в отриманій суміші.
  6. Обсмажити котлети на розігрітій з олією сковороді з кожного боку до золотистої скоринки.

З відео дізнаєтеся, як швидко замаринувати огірки та салата з них.

Тут зібрано 5 простих, але оригінальних рецептів на Петрів піст.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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