5 простих, але оригінальних рецептів на Петрів піст-2021

Можна прикрасити своє меню супом з овочами і хеком, рагу з кабачків і баклажанів, його можна приготувати в мультиварці, салат з молодої капусти і помідорів, картопляні зрази з грибами і шоколадний пиріг з вишнею

Рагу з кабачків та баклажанів / Фото: Depositphotos

Петрів піст цього року, як і завжди, триватиме до 11 липня. Цього періоду не можна вживати в їжу будь-які продукти тваринного походження, крім риби і морепродуктів. При цьому овочі, гриби, крупи, фрукти, ягоди і бобові їсти можна. Нижче знайдете пісне меню на день, яке допоможе вам дотримуватися посту Петра і Павла смачно і з користю. У календарі лайфхаків для літа знайдете найяскравіші ідеї, щоби провести ці місяці незабутньо.

Пісний суп з рибою, помідорами і зеленим горошком

Пісний рибний суп з овочами / Фото: Depositphotos

Складові:

2 л води

700 г хека

3 картоплини

1 цибулина

200 г помідорів

800 г рису

2/3 склянки замороженого горошку.

3 ст. л. олії

сіль, перець

Спосіб приготування:

Промиту рибу залити водою, довести до кипіння і зняти піну. Перекласти рибу на тарілку. Бульйон процідити і повернути в каструлю. Довести до кипіння, додати рис і нарізану кубиками картоплю. Варити до готовності картоплі. Рибу розібрати на шматочки, прибрати кістки і шкіру. Додати в суп. На сковороді з олією обсмажити нарізану цибулю до м'якості. Додати помідори, очищені від шкірки і нарізані кубиками. Готувати 7 хвилин. Додати пасеровані овочі в каструлю разом із зеленим горошком. Посолити і поперчити. Варити, доки горошок не стане м'яким. Подавати суп разом з хлібом.

Пісне рагу з кабачків, баклажанів і картоплі у мультиварці

Рагу пісне з овочів / Фото: Depositphotos

Складові:

кабачки – 200 г

баклажани – 200 г

перець болгарський – 200 г

перець гострий – 1 невеликий стручок

морква – 100 г

картопля – 500 г

часник – 3 зубчики

помідори – 200 г або 50 г в'ялених

сіль, перець

олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Овочі почистити, нарізати брусочками. Часник дрібно нашаткувати. Посолити, поперчити, додати сіль і перець за смаком. Помістити овочі в чашу мультиварки. Готувати в режимі "Тушкування" до звукового сигналу. У процесі потрібно буде кілька разів перемішати овочі спеціальною лопаткою, що додається до мультиварки.

Порада: якщо ви збираєтеся готувати рагу на плиті, візьміть каструлю з кришкою, яка щільно закривається, виставте температуру нижче середнього і готуйте, періодично помішуючи, близько години.

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Пісний салат з капусти з помідорами

Пісний салат / Фото: freepik.com

Складові:

половина молодої білокачанної капусти

1 великий червоний помідор

1 великий жовтий помідор

2-3 свіжих огірки

кілька гілочок зеленої цибулі та кропу

1-2 зубчики часнику

трохи сушеного орегано

1 щіпка меленого перцю

3-4 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

сіль, мелений перець – за смаком

Спосіб приготування:

Капусту тонко нашаткувати, розім'яти руками разом з лимонним соком і дрібкою солі. Помідори порізати скибочками, огірки – кружальцями. Зелень дрібно порубати. Усе перемішати. У олію додати пропущений через прес часник, спеції, добре перемішати. Заправити салат, посолити за смаком. Дати настоятися 15-20 хвилин і подавати.

Пісні картопляні зрази з печерицями

Пісні зрази з картоплею та грибами / Фото: Depositphotos

Складові:

6-8 картоплин

300 г печериць

2 середні цибулини

3-4 ст. л. борошна

1 часточка часнику

1 лаврове листя

3-4 горошини духмяного перцю

4-5 горошин чорного перцю

Зелень

2 ч. л. солі (або за смаком)

1 ч. л. чорного меленого перцю

4-5 ст. л. рафінованої олії

Спосіб приготування:

Печериці помити і нарізати соломкою. Розігріти сковороду без олії і додати гриби. Смажити їх на середньому вогні, доки вся рідина не випарується. Цибулю почистити і дрібно нарізати. Додати її в сковороду разом з олією і зеленню. Посолити і поперчити. Смажити, поки цибуля не стане м'якою. Остудити. Очищену картоплю нарізати кубиками і залити холодною водою, додати сіль, часник, лаврове листя і перець горошком. Відварити до готовності і прибрати спеції. Готову картоплю розім'яти в пюре. Додати сіль, трохи олії і столову ложку борошна. Ретельно перемішати. З двох столових ложок пюре зробити корж, покласти в центр столову ложку начинки. Сформувати зразу і обваляти її в борошні. Повторити з рештою інгредієнтів. Обсмажити зрази на сковороді з олією до золотавого кольору. Подавати зрази разом зі свіжими або тушкованими овочами.

Пісний шоколадний пиріг з вишнею

Пісний пиріг з шоколадом і вишнею / Фото: Depositphotos

Складові:

Для тіста:

3 склянки борошна

1,5 склянки цукру

2 склянки води

3/4 склянки олії

1/2 склянки какао-порошку

1 ч. л. солі

2 ч. л. соди або 4 ч. ложки розпушувача

2 ст. л. білого винного або яблучного оцту

1 пакетик ванільного цукру

400 г вишень без кісточок

цукрова пудра

Спосіб приготування:

Вишні розморозити і злити сік. У великій мисці змішати всі сухі інгредієнти: просіяне борошно, цукор, ваніль, сіль, соду і какао. Змішати воду, оцет і олію, влити в суху суміш і перемішати до однорідності. Круглу форму для випічки застелити пергаментним папером. Вилити в неї половину тіста, розкласти на ньому вишню, рівномірно розподілити тісто. Випікати пиріг в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 40-50 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою. Остудити корж і дати йому постояти впродовж 5-6 годин. Посипати просіяною цукровою пудрою.

Порада: якщо ви плануєте використовувати консервовані вишні, додайте в тісто менше цукру.

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