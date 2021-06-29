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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

5 простих, але оригінальних рецептів на Петрів піст-2021

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 червня, 10:25
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Можна прикрасити своє меню супом з овочами і хеком, рагу з кабачків і баклажанів, його можна приготувати в мультиварці, салат з молодої капусти і помідорів, картопляні зрази з грибами і шоколадний пиріг з вишнею
Рагу з кабачків та баклажанів
Рагу з кабачків та баклажанів / Фото: Depositphotos

Петрів піст цього року, як і завжди, триватиме до 11 липня. Цього періоду не можна вживати в їжу будь-які продукти тваринного походження, крім риби і морепродуктів. При цьому овочі, гриби, крупи, фрукти, ягоди і бобові їсти можна. Нижче знайдете пісне меню на день, яке допоможе вам дотримуватися посту Петра і Павла смачно і з користю. У календарі лайфхаків для літа знайдете найяскравіші ідеї, щоби провести ці місяці незабутньо.

Пісний суп з рибою, помідорами і зеленим горошком

Пісний рибний суп з овочами
Пісний рибний суп з овочами / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 2 л води
  • 700 г хека
  • 3 картоплини
  • 1 цибулина
  • 200 г помідорів
  • 800 г рису
  • 2/3 склянки замороженого горошку.
  • 3 ст. л. олії
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Промиту рибу залити водою, довести до кипіння і зняти піну. Перекласти рибу на тарілку.
  2. Бульйон процідити і повернути в каструлю. Довести до кипіння, додати рис і нарізану кубиками картоплю. Варити до готовності картоплі.
  3. Рибу розібрати на шматочки, прибрати кістки і шкіру. Додати в суп.
  4. На сковороді з олією обсмажити нарізану цибулю до м'якості. Додати помідори, очищені від шкірки і нарізані кубиками. Готувати 7 хвилин.
  5. Додати пасеровані овочі в каструлю разом із зеленим горошком. Посолити і поперчити. Варити, доки горошок не стане м'яким. Подавати суп разом з хлібом.

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Пісне рагу з кабачків, баклажанів і картоплі у мультиварці

Рагу пісне з овочів
Рагу пісне з овочів / Фото: Depositphotos

Складові:

  • кабачки – 200 г
  • баклажани – 200 г
  • перець болгарський – 200 г
  • перець гострий – 1 невеликий стручок
  • морква – 100 г
  • картопля – 500 г
  • часник – 3 зубчики
  • помідори – 200 г або 50 г в'ялених
  • сіль, перець
  • олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Овочі почистити, нарізати брусочками. Часник дрібно нашаткувати. Посолити, поперчити, додати сіль і перець за смаком.
  2. Помістити овочі в чашу мультиварки. Готувати в режимі "Тушкування" до звукового сигналу.
  3. У процесі потрібно буде кілька разів перемішати овочі спеціальною лопаткою, що додається до мультиварки.

Порада: якщо ви збираєтеся готувати рагу на плиті, візьміть каструлю з кришкою, яка щільно закривається, виставте температуру нижче середнього і готуйте, періодично помішуючи, близько години.

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Пісний салат з капусти з помідорами

Пісний салат
Пісний салат / Фото: freepik.com

Складові:

  • половина молодої білокачанної капусти
  • 1 великий червоний помідор
  • 1 великий жовтий помідор
  • 2-3 свіжих огірки
  • кілька гілочок зеленої цибулі та кропу
  • 1-2 зубчики часнику
  • трохи сушеного орегано
  • 1 щіпка меленого перцю
  • 3-4 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • сіль, мелений перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Капусту тонко нашаткувати, розім'яти руками разом з лимонним соком і дрібкою солі.
  2. Помідори порізати скибочками, огірки – кружальцями.
  3. Зелень дрібно порубати. Усе перемішати.
  4. У олію додати пропущений через прес часник, спеції, добре перемішати.
  5. Заправити салат, посолити за смаком.
  6. Дати настоятися 15-20 хвилин і подавати.

Пісні картопляні зрази з печерицями

Пісні зрази з картоплею та грибами
Пісні зрази з картоплею та грибами / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 6-8 картоплин
  • 300 г печериць
  • 2 середні цибулини
  • 3-4 ст. л. борошна
  • 1 часточка часнику
  • 1 лаврове листя
  • 3-4 горошини духмяного перцю
  • 4-5 горошин чорного перцю
  • Зелень
  • 2 ч. л. солі (або за смаком)
  • 1 ч. л. чорного меленого перцю
  • 4-5 ст. л. рафінованої олії

Спосіб приготування:

  1. Печериці помити і нарізати соломкою. Розігріти сковороду без олії і додати гриби. Смажити їх на середньому вогні, доки вся рідина не випарується.
  2. Цибулю почистити і дрібно нарізати. Додати її в сковороду разом з олією і зеленню. Посолити і поперчити. Смажити, поки цибуля не стане м'якою. Остудити.
  3. Очищену картоплю нарізати кубиками і залити холодною водою, додати сіль, часник, лаврове листя і перець горошком. Відварити до готовності і прибрати спеції.
  4. Готову картоплю розім'яти в пюре. Додати сіль, трохи олії і столову ложку борошна. Ретельно перемішати.
  5. З двох столових ложок пюре зробити корж, покласти в центр столову ложку начинки. Сформувати зразу і обваляти її в борошні. Повторити з рештою інгредієнтів.
  6. Обсмажити зрази на сковороді з олією до золотавого кольору. Подавати зрази разом зі свіжими або тушкованими овочами.

Пісний шоколадний пиріг з вишнею

Пісний пиріг з шоколадом і вишнею
Пісний пиріг з шоколадом і вишнею / Фото: Depositphotos

Складові:

Для тіста:

  • 3 склянки борошна
  • 1,5 склянки цукру
  • 2 склянки води
  • 3/4 склянки олії
  • 1/2 склянки какао-порошку
  • 1 ч. л. солі
  • 2 ч. л. соди або 4 ч. ложки розпушувача
  • 2 ст. л. білого винного або яблучного оцту
  • 1 пакетик ванільного цукру
  • 400 г вишень без кісточок
  • цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. Вишні розморозити і злити сік.
  2. У великій мисці змішати всі сухі інгредієнти: просіяне борошно, цукор, ваніль, сіль, соду і какао.
  3. Змішати воду, оцет і олію, влити в суху суміш і перемішати до однорідності.
  4. Круглу форму для випічки застелити пергаментним папером. Вилити в неї половину тіста, розкласти на ньому вишню, рівномірно розподілити тісто.
  5. Випікати пиріг в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 40-50 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.
  6. Остудити корж і дати йому постояти впродовж 5-6 годин. Посипати просіяною цукровою пудрою.

Порада: якщо ви плануєте використовувати консервовані вишні, додайте в тісто менше цукру.

З відео дізнаєтеся, як швидко замаринувати огірки і рецепт салату з них.

Тут знайдете календар харчування по днях на весь Петрів піст.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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