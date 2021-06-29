5 простих, але оригінальних рецептів на Петрів піст-2021

Петрів піст цього року, як і завжди, триватиме до 11 липня. Цього періоду не можна вживати в їжу будь-які продукти тваринного походження, крім риби і морепродуктів. При цьому овочі, гриби, крупи, фрукти, ягоди і бобові їсти можна. Нижче знайдете пісне меню на день, яке допоможе вам дотримуватися посту Петра і Павла смачно і з користю. У календарі лайфхаків для літа знайдете найяскравіші ідеї, щоби провести ці місяці незабутньо.
Пісний суп з рибою, помідорами і зеленим горошком
Складові:
- 2 л води
- 700 г хека
- 3 картоплини
- 1 цибулина
- 200 г помідорів
- 800 г рису
- 2/3 склянки замороженого горошку.
- 3 ст. л. олії
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Промиту рибу залити водою, довести до кипіння і зняти піну. Перекласти рибу на тарілку.
- Бульйон процідити і повернути в каструлю. Довести до кипіння, додати рис і нарізану кубиками картоплю. Варити до готовності картоплі.
- Рибу розібрати на шматочки, прибрати кістки і шкіру. Додати в суп.
- На сковороді з олією обсмажити нарізану цибулю до м'якості. Додати помідори, очищені від шкірки і нарізані кубиками. Готувати 7 хвилин.
- Додати пасеровані овочі в каструлю разом із зеленим горошком. Посолити і поперчити. Варити, доки горошок не стане м'яким. Подавати суп разом з хлібом.
Пісне рагу з кабачків, баклажанів і картоплі у мультиварці
Складові:
- кабачки – 200 г
- баклажани – 200 г
- перець болгарський – 200 г
- перець гострий – 1 невеликий стручок
- морква – 100 г
- картопля – 500 г
- часник – 3 зубчики
- помідори – 200 г або 50 г в'ялених
- сіль, перець
- олія – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Овочі почистити, нарізати брусочками. Часник дрібно нашаткувати. Посолити, поперчити, додати сіль і перець за смаком.
- Помістити овочі в чашу мультиварки. Готувати в режимі "Тушкування" до звукового сигналу.
- У процесі потрібно буде кілька разів перемішати овочі спеціальною лопаткою, що додається до мультиварки.
Порада: якщо ви збираєтеся готувати рагу на плиті, візьміть каструлю з кришкою, яка щільно закривається, виставте температуру нижче середнього і готуйте, періодично помішуючи, близько години.
Пісний салат з капусти з помідорами
Складові:
- половина молодої білокачанної капусти
- 1 великий червоний помідор
- 1 великий жовтий помідор
- 2-3 свіжих огірки
- кілька гілочок зеленої цибулі та кропу
- 1-2 зубчики часнику
- трохи сушеного орегано
- 1 щіпка меленого перцю
- 3-4 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- сіль, мелений перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Капусту тонко нашаткувати, розім'яти руками разом з лимонним соком і дрібкою солі.
- Помідори порізати скибочками, огірки – кружальцями.
- Зелень дрібно порубати. Усе перемішати.
- У олію додати пропущений через прес часник, спеції, добре перемішати.
- Заправити салат, посолити за смаком.
- Дати настоятися 15-20 хвилин і подавати.
Пісні картопляні зрази з печерицями
Складові:
- 6-8 картоплин
- 300 г печериць
- 2 середні цибулини
- 3-4 ст. л. борошна
- 1 часточка часнику
- 1 лаврове листя
- 3-4 горошини духмяного перцю
- 4-5 горошин чорного перцю
- Зелень
- 2 ч. л. солі (або за смаком)
- 1 ч. л. чорного меленого перцю
- 4-5 ст. л. рафінованої олії
Спосіб приготування:
- Печериці помити і нарізати соломкою. Розігріти сковороду без олії і додати гриби. Смажити їх на середньому вогні, доки вся рідина не випарується.
- Цибулю почистити і дрібно нарізати. Додати її в сковороду разом з олією і зеленню. Посолити і поперчити. Смажити, поки цибуля не стане м'якою. Остудити.
- Очищену картоплю нарізати кубиками і залити холодною водою, додати сіль, часник, лаврове листя і перець горошком. Відварити до готовності і прибрати спеції.
- Готову картоплю розім'яти в пюре. Додати сіль, трохи олії і столову ложку борошна. Ретельно перемішати.
- З двох столових ложок пюре зробити корж, покласти в центр столову ложку начинки. Сформувати зразу і обваляти її в борошні. Повторити з рештою інгредієнтів.
- Обсмажити зрази на сковороді з олією до золотавого кольору. Подавати зрази разом зі свіжими або тушкованими овочами.
Пісний шоколадний пиріг з вишнею
Складові:
Для тіста:
- 3 склянки борошна
- 1,5 склянки цукру
- 2 склянки води
- 3/4 склянки олії
- 1/2 склянки какао-порошку
- 1 ч. л. солі
- 2 ч. л. соди або 4 ч. ложки розпушувача
- 2 ст. л. білого винного або яблучного оцту
- 1 пакетик ванільного цукру
- 400 г вишень без кісточок
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Вишні розморозити і злити сік.
- У великій мисці змішати всі сухі інгредієнти: просіяне борошно, цукор, ваніль, сіль, соду і какао.
- Змішати воду, оцет і олію, влити в суху суміш і перемішати до однорідності.
- Круглу форму для випічки застелити пергаментним папером. Вилити в неї половину тіста, розкласти на ньому вишню, рівномірно розподілити тісто.
- Випікати пиріг в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 40-50 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.
- Остудити корж і дати йому постояти впродовж 5-6 годин. Посипати просіяною цукровою пудрою.
Порада: якщо ви плануєте використовувати консервовані вишні, додайте в тісто менше цукру.
З відео дізнаєтеся, як швидко замаринувати огірки і рецепт салату з них.
Тут знайдете календар харчування по днях на весь Петрів піст.