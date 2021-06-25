Петрів піст-2021: чого не можна робити і що можна їсти

Петрів піст у 2021 році буде коротким і триватиме всього два тижні, але в цей період віруючим важливо не порушувати традицій і їсти лише дозволені продукти.

Що можна їсти під час Петрового посту

Наближається Петрів піст, який у 2021 році розпочнеться у понеділок, 28 червня, саме в День Конституції України. А це означає, що православні віруючі незабаром вступлять в один з чотирьох багатоденних постів, заснованих церквою на пам'ять про служіння і страждання святих апостолів Петра і Павла.

Петрів піст завжди починається через тиждень після свята Святої Трійці, а завершується 11 липня – напередодні дня пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Оскільки дата дня Святої Трійці залежить від дати святкування Великодня, то і тривалість Петрового посту варіюється від восьми днів до шести тижнів, і в 2021 році складає 14 днів.

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Православна церква вступає в цей піст для того, щоб належним чином підготувати себе до прославляння імені святих первоверховних апостолів Петра і Павла.

Петрів піст: що можна, а що не можна їсти

Петрів піст вважається нестрогим – не можна вживати тільки м'ясо, молочні продукти і яйця. У середу і п'ятницю – відмовляються і від риби;

По вівторках і четвергах можна використовувати для приготування їжі рослинну олію;

На свято Різдва Іоанна Предтечі, 7 липня, риба дозволяється.

Петрів піст: чого не можна робити

У період Петрового посту не прийнято вінчатися або одружитися, хрестити дітей;

У цей період не варто давати гроші в борг;

Церква забороняє випивати – можна лише пригубити вино на церковне свято;

Під час Петрового посту забороняється гадати;

Не варто ходити до лісу – звірі стають агресивними.

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