3 рецепти оладок до сніданку і 7 правил, щоби приготувати їх ідеально
Якщо готуєте на кефірі, то він має бути теплим, а до звичайного борошна додайте трохи кокосового
Починати день з пишних і ароматних оладок – те ще задоволення. Заміс тіста для них нескладний, подавати їх можна з варенням, медом або сметаною – все індивідуально. Якщо з лінивими млинцями по-фінськи все просто, вони випікаються в духовці самі, то з оладками є нюанси і свої правила. Дізнаємося їх і познайомимося з класичними та несподіваними рецептами.
Як приготувати ідеальні оладки
- Потрібно обов'язково зважувати всі сипучі інгредієнти, від цього залежить кінцевий результат;
- Борошно для оладок обов'язково просівають, так вони будуть пишнішими;
- Кефір обов'язково має бути мінімум кімнатної температури. Бажано його трохи прогріти;
- Контролюйте густоту тіста. Борошно може бути різним, а ось тісто не має бути рідким;
- Не треба смажити оладки на сильному вогні. Вони швидко зарум'яняться, а всередині можуть залишитися сирими;
- Для того, щоб оладки просмажилися рівномірно, їм потрібно понад п'ять хвилин із кожного боку;
- Смажити краще на оливковій або кокосовій олії, так смачніше і корисніше.
Сирно-яблучні оладки
Інгредієнти
- 300 г сиру;
- 2 яйця;
- 3 ст. л. манної крупи;
- 1-2 ст. л. борошна;
- 1-2 ст. л цукру;
- 0,5 ч. л. соди;
- дрібка солі;
- 1 яблуко;
- ваніль – за бажанням.
Спосіб приготування
- Яблуко натріть на крупній тертці або наріжте невеликими кубиками.
- Перемішайте в мисці всі інші інгредієнти для тіста, наприкінці додайте яблуко, перемішайте.
- Підсмажте оладки на сковороді з олією.
- Подавайте сирно-яблучні оладки з медом, варенням або сметаною.
Оладки на кефірі
Інгредієнти
- 500 мл кефіру;
- 350 г пшеничного борошна;
- 1 яйце;
- 1-2 ст. л. цукру;
- 1/2 ч. л. солі;
- 1/2 ч. л. соди або 1 ч. л. розпушувача;
- 100-150 г олії для смаження.
Спосіб приготування
- У велику миску влийте кефір. Додайте цукор, сіль і яйце, добре перемішайте вінчиком.
- Всипте борошно, змішане із содою або розпушувачем.
- Розмішайте тісто до однорідності за допомогою вінчика. Залиште тісто на 20 хвилин.
- Розігрійте сковороду з товстим дном, налийте олію на 1 см, розігрівайте ще хвилину. Великою ложкою викладіть тісто в олію, три-чотири штуки за раз.
- Смажте з двох боків до золотавої скоринки. Перед кожною новою викладкою додайте трохи олії.
Сирно-кокосові оладки
Інгредієнти
- 180 г сиру;
- 400 мл кефіру;
- 1 яйце;
- 30 г рисового борошна (або пшеничного);
- 65 г кокосового борошна;
- 0,5 ч. л. соди;
- 1 ст. л. какао;
- цукор або підсолоджувач – за смаком.
Спосіб приготування
- З'єднати сир, кефір, яйце, добре перемішати до однорідної маси.
- Додати цукор, какао, ввести борошно та соду. Дати тісту постояти.
- Смажити під кришкою на середньому вогні з двох сторін.
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