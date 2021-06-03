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3 рецепти оладок до сніданку і 7 правил, щоби приготувати їх ідеально

Сьогодні, 07:01

Якщо готуєте на кефірі, то він має бути теплим, а до звичайного борошна додайте трохи кокосового

Оладки Фото: instagram.com/my_culinary_life/
Оладки
Фото: instagram.com/my_culinary_life/

Починати день з пишних і ароматних оладок – те ще задоволення. Заміс тіста для них нескладний, подавати їх можна з варенням, медом або сметаною – все індивідуально. Якщо з лінивими млинцями по-фінськи все просто, вони випікаються в духовці самі, то з оладками є нюанси і свої правила. Дізнаємося їх і познайомимося з класичними та несподіваними рецептами.

Як приготувати ідеальні оладки

  1. Потрібно обов'язково зважувати всі сипучі інгредієнти, від цього залежить кінцевий результат;
  2. Борошно для оладок обов'язково просівають, так вони будуть пишнішими;
  3. Кефір обов'язково має бути мінімум кімнатної температури. Бажано його трохи прогріти;
  4. Контролюйте густоту тіста. Борошно може бути різним, а ось тісто не має бути рідким;
  5. Не треба смажити оладки на сильному вогні. Вони швидко зарум'яняться, а всередині можуть залишитися сирими;
  6. Для того, щоб оладки просмажилися рівномірно, їм потрібно понад п'ять хвилин із кожного боку;
  7. Смажити краще на оливковій або кокосовій олії, так смачніше і корисніше.

Сирно-яблучні оладки

Сирні оладки
Сирні оладки
Фото: Pixabay

Інгредієнти

  • 300 г сиру;
  • 2 яйця;
  • 3 ст. л. манної крупи;
  • 1-2 ст. л. борошна;
  • 1-2 ст. л цукру;
  • 0,5 ч. л. соди;
  • дрібка солі;
  • 1 яблуко;
  • ваніль – за бажанням.

Спосіб приготування

  1. Яблуко натріть на крупній тертці або наріжте невеликими кубиками.
  2. Перемішайте в мисці всі інші інгредієнти для тіста, наприкінці додайте яблуко, перемішайте.
  3. Підсмажте оладки на сковороді з олією.
  4. Подавайте сирно-яблучні оладки з медом, варенням або сметаною.

Оладки на кефірі

Оладки на кефірі
Оладки на кефірі
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 мл кефіру;
  • 350 г пшеничного борошна;
  • 1 яйце;
  • 1-2 ст. л. цукру;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 1/2 ч. л. соди або 1 ч. л. розпушувача;
  • 100-150 г олії для смаження.

Спосіб приготування

  1. У велику миску влийте кефір. Додайте цукор, сіль і яйце, добре перемішайте вінчиком.
  2. Всипте борошно, змішане із содою або розпушувачем.
  3. Розмішайте тісто до однорідності за допомогою вінчика. Залиште тісто на 20 хвилин.
  4. Розігрійте сковороду з товстим дном, налийте олію на 1 см, розігрівайте ще хвилину. Великою ложкою викладіть тісто в олію, три-чотири штуки за раз.
  5. Смажте з двох боків до золотавої скоринки. Перед кожною новою викладкою додайте трохи олії.

Сирно-кокосові оладки

Фото: instagram.com/lera_goodfood/

Інгредієнти

  • 180 г сиру;
  • 400 мл кефіру;
  • 1 яйце;
  • 30 г рисового борошна (або пшеничного);
  • 65 г кокосового борошна;
  • 0,5 ч. л. соди;
  • 1 ст. л. какао;
  • цукор або підсолоджувач – за смаком.

Спосіб приготування

  1. З'єднати сир, кефір, яйце, добре перемішати до однорідної маси.
  2. Додати цукор, какао, ввести борошно та соду. Дати тісту постояти.
  3. Смажити під кришкою на середньому вогні з двох сторін.

До сніданку також можна приготувати оригінальну начинку для лаваша з курки, сиру й овочів.

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