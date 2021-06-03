3 рецепти оладок до сніданку і 7 правил, щоби приготувати їх ідеально

Якщо готуєте на кефірі, то він має бути теплим, а до звичайного борошна додайте трохи кокосового

Оладки Фото: instagram.com/my_culinary_life/

Починати день з пишних і ароматних оладок – те ще задоволення. Заміс тіста для них нескладний, подавати їх можна з варенням, медом або сметаною – все індивідуально. Якщо з лінивими млинцями по-фінськи все просто, вони випікаються в духовці самі, то з оладками є нюанси і свої правила. Дізнаємося їх і познайомимося з класичними та несподіваними рецептами.

Як приготувати ідеальні оладки

Потрібно обов'язково зважувати всі сипучі інгредієнти, від цього залежить кінцевий результат; Борошно для оладок обов'язково просівають, так вони будуть пишнішими; Кефір обов'язково має бути мінімум кімнатної температури. Бажано його трохи прогріти; Контролюйте густоту тіста. Борошно може бути різним, а ось тісто не має бути рідким; Не треба смажити оладки на сильному вогні. Вони швидко зарум'яняться, а всередині можуть залишитися сирими; Для того, щоб оладки просмажилися рівномірно, їм потрібно понад п'ять хвилин із кожного боку; Смажити краще на оливковій або кокосовій олії, так смачніше і корисніше.

Сирно-яблучні оладки

Сирні оладки Фото: Pixabay

Інгредієнти

300 г сиру;

2 яйця;

3 ст. л. манної крупи;

1-2 ст. л. борошна;

1-2 ст. л цукру;

0,5 ч. л. соди;

дрібка солі;

1 яблуко;

ваніль – за бажанням.

Спосіб приготування

Яблуко натріть на крупній тертці або наріжте невеликими кубиками. Перемішайте в мисці всі інші інгредієнти для тіста, наприкінці додайте яблуко, перемішайте. Підсмажте оладки на сковороді з олією. Подавайте сирно-яблучні оладки з медом, варенням або сметаною.

Оладки на кефірі

Оладки на кефірі Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 мл кефіру;

350 г пшеничного борошна;

1 яйце;

1-2 ст. л. цукру;

1/2 ч. л. солі;

1/2 ч. л. соди або 1 ч. л. розпушувача;

100-150 г олії для смаження.

Спосіб приготування

У велику миску влийте кефір. Додайте цукор, сіль і яйце, добре перемішайте вінчиком. Всипте борошно, змішане із содою або розпушувачем. Розмішайте тісто до однорідності за допомогою вінчика. Залиште тісто на 20 хвилин. Розігрійте сковороду з товстим дном, налийте олію на 1 см, розігрівайте ще хвилину. Великою ложкою викладіть тісто в олію, три-чотири штуки за раз. Смажте з двох боків до золотавої скоринки. Перед кожною новою викладкою додайте трохи олії.

Сирно-кокосові оладки

Фото: instagram.com/lera_goodfood/

Інгредієнти

180 г сиру;

400 мл кефіру;

1 яйце;

30 г рисового борошна (або пшеничного);

65 г кокосового борошна;

0,5 ч. л. соди;

1 ст. л. какао;

цукор або підсолоджувач – за смаком.

Спосіб приготування

З'єднати сир, кефір, яйце, добре перемішати до однорідної маси. Додати цукор, какао, ввести борошно та соду. Дати тісту постояти. Смажити під кришкою на середньому вогні з двох сторін.

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