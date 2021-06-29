Сезон лисичок: 7 страв, які мають опинитися на вашому столі

Це, мабуть, найуніверсальніші гриби. Лисички поєднуються з рибою та м'ясом, з картоплею, пастою та крупами. З ними будуть завжди смачними суп і різні пироги. До того ж готуються вони легко та швидко

Лисички в сметані / Фото: Depositphotos

Це якщо дуже любите гриби, а печериці трохи набридли. Хоча і печериці – теж непогано, коли застосувати їх в оригінальний спосіб. Експерти радять не варити лисички перед, наприклад, тушкуванням, а добре вимити, обсушити і приступати. У цій добірці зібрані рецепти, в яких лисички виступають у якості соусу для пасти, начинки для свинини, пирогів тощо.

У нашому календарі літніх лайфхаків дізнаєтеся, як провести свою відпустку з користю.

Смажена молода картопля з лисичками

Смажена картопля з грибами / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

500 г молодої дрібної картоплі

500 г лисичок

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. вершкового масла

1-2 зубчики часнику

сіль, перець

зелень

Спосіб приготування:

Картоплю добре помити за допомогою щітки. Відварити в підсоленій воді до напівготовності, близько 8 хвилин. Злити воду. За необхідності розрізати картоплю на кілька частин. Лисички почистити, відварити 5 хвилин. У сковорідці розігріти суміш олії. На середньому вогні обсмажити картоплю і лисички до золотавого кольору. Посолити, додати розчавлений зубчик часнику і вимкнути вогонь. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

Кишеньки зі свинини з лисичками

Свинина з лисичками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Свиняча вирізка – 180 г

Лисички – 20 г

Помідор – 20 г

Твердий сир – 30 г

Для соусу:

Вершки 18% – 30 г

Лисички – 15 г

Соєвий соус – 5 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Свинину ріжемо на три досить товстих шматочки, злегка відбиваємо і робимо в кожному надрізи у вигляді кишеньок. Лисички відварюємо, ріжемо кубиками, додаємо до них так само нарізані помідори і сир, злегка солимо і фаршируємо цією начинкою свинину. Кладемо м'ясо на деко, застелене пергаментом, ставимо в духовку, розігріту до температури 190 градусів, на 10 хвилин. Для соусу вершки змішуємо з вареними лисичками і соєвим соусом, доводимо до кипіння, солимо і перчимо.

Сільський пиріг з лисичками

Пиріг з лисичками з листкового тіста / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

листкове тісто

400 г лисичок

1 цибулина

зелень

олія

вершкове масло

Для заливки:

3 яйця

100 г твердого сиру

150 мл вершків 20%

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Тісто розморозити, вирізати коло по діаметру форми, трохи розкачати. Викласти в форму, застелену папером для випічки, зробити бортики і наколоти виделкою. Лисички обсмажити на олії, нарізану цибулю окремо обсмажити на вершковому маслі. Духовку розігріти до 180 градусів. Для заливки збити виделкою яйця і вершки, додати тертий сир, сіль і перець. Викласти на корж смажені гриби, цибулю і нарізану зелень. Залити яєчної сумішшю. Випікати пиріг до готовності (близько 30 хвилин). Остудити, а потім розрізати на порційні шматки.

Піца з лисичками і сиром

Піца з лисичками і сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Для тіста:

190 г борошна

150 мл води

2,5 г сухих дріжджів (1/2 ч. л.)

1/2 ч. л. солі

оливкова олія

Для начинки:

250 г лисичок

30 г козячого сиру

1 цибулина

невеликий пучок петрушки

кілька гілочок чебрецю

оливкова олія

сіль, перець

Спосіб приготування:

Змішати борошно з сіллю та дріжджами. Влити теплу воду і додати трохи оливковї олії (1-2 ст. л.). Замісити тісто, добре вимісити, накрити серветкою і залишити в теплому місці приблизно на 1 годину. Цибулю очистити, нарізати і обсмажити на оливковій олії. Нарізати лисички і додати їх до цибулі. Обсмажувати разом кілька хвилин. Тісто розтягнути руками, щоб вийшло коло. Викласти цибулю і лисички. Посипати чебрецем, сіллю і перцем. Додати подрібнений козячий сир і скропити оливковою олією. Випікати в духовці за 220-240 градусів до повної готовності (близько 15 хвилин). Посипати піцу з лисичками дрібно нарізаною петрушкою.

Тальятеле з лисичками і сиром

Макарони з лисичками та сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

500 г пасти тальятеле (фетучині)

500 г лисичок

100 г пармезану

2 зубчики часнику

4-6 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. вершкового масла

кілька гілочок петрушки

Спосіб приготування:

Відварити тальятеле в підсоленій воді до напівготовності. Розігріти на сковороді оливкову олію та вершкове масло. Потім 2 хвилини обсмажувати в цій суміші часник. Лисички добре промити і обсушити за допомогою паперового рушника. Додати гриби в сотейник і як слід їх посолити і поперчити (обов'язково це робити спочатку, тоді вони, як губка, вберуть всі запахи). Тушкувати, не закриваючи кришкою, 15 хвилин. Готові макарони відкинути на друшляк і змішати з грибами.

Ризото з лисичками і вершками

Ризото з лисичками і вершками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

50 мл оливкової олії

1 цибулина

2 гілочки чебрецю

2 зубчики часнику

100 мл білого сухого вина

250 г рису

500 мл грибного або овочевого бульйону

100 мл вершків 20%

50 г пармезану

500 г лисичок

Спосіб приготування:

Часник очистити і роздавити пласким боком ножа. Лисички перебрати, помити і обсушити. Обсмажити гриби на розігрітій оливковій олії до легкої золотистої скоринки разом з чебрецем і часником. Прибрати чебрець і часник, довести лисички до готовності. Цибулю почистити і нарізати дрібними кубиками. Обсмажити цибулю до прозорості, додати рис. Готувати, доки рис не почне ставати прозорим. Додати біле вино і випарувати алкоголь. Потім невеликими порціями вливати бульйон, щоразу дозволяючи йому увібратися. Коли рис буде майже готовий, влити вершки, посипати тертим пармезаном. Посолити і поперчити за смаком. Додати смажені лисички і прогріти. Подавати ризото одразу після приготування, за бажанням посипавши додатковою порцією пармезану.

Тарт з лисичками

Тарт з лисичками / Фото: instagram.com/greeny_gardener/



Інгредієнти:

250 г борошна

1 яйце

140 г сметани

125 г вершкового масла

Для начинки:

300-500 г лисичок

1 яйце

70 г вершків (20%)

100 г сиру

чебрець

Спосіб приготування

Холодне масло порубати з борошном, додати яйце, сметану, дрібку солі. Швидко замісити, розкачати, викласти у форму і прибрати в холодильник на 30 хвилин. Гриби обсмажити, зайвої рідини не має бути. Перекласти в миску, дати трохи охолонути. Додати вершки, яйце, натерти сир. Додати чебрець. Випікати основу під вантажем близько 15 хвилин за температури 200 градусів. Викласти начинку і випікати до золотавої поверхні.

І ще один рецепт – грецького сиру на мангалі – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете рецепти супів, які чудово охолоджують у спеку.