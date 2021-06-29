Сезон лисичок: 7 страв, які мають опинитися на вашому столі

Це якщо дуже любите гриби, а печериці трохи набридли. Хоча і печериці – теж непогано, коли застосувати їх в оригінальний спосіб. Експерти радять не варити лисички перед, наприклад, тушкуванням, а добре вимити, обсушити і приступати. У цій добірці зібрані рецепти, в яких лисички виступають у якості соусу для пасти, начинки для свинини, пирогів тощо.
У нашому календарі літніх лайфхаків дізнаєтеся, як провести свою відпустку з користю.
Смажена молода картопля з лисичками
Інгредієнти:
- 500 г молодої дрібної картоплі
- 500 г лисичок
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. вершкового масла
- 1-2 зубчики часнику
- сіль, перець
- зелень
Спосіб приготування:
- Картоплю добре помити за допомогою щітки.
- Відварити в підсоленій воді до напівготовності, близько 8 хвилин. Злити воду. За необхідності розрізати картоплю на кілька частин.
- Лисички почистити, відварити 5 хвилин.
- У сковорідці розігріти суміш олії. На середньому вогні обсмажити картоплю і лисички до золотавого кольору.
- Посолити, додати розчавлений зубчик часнику і вимкнути вогонь.
- Перед подачею посипати свіжою зеленню.
Кишеньки зі свинини з лисичками
Інгредієнти:
- Свиняча вирізка – 180 г
- Лисички – 20 г
- Помідор – 20 г
- Твердий сир – 30 г
Для соусу:
- Вершки 18% – 30 г
- Лисички – 15 г
- Соєвий соус – 5 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Свинину ріжемо на три досить товстих шматочки, злегка відбиваємо і робимо в кожному надрізи у вигляді кишеньок.
- Лисички відварюємо, ріжемо кубиками, додаємо до них так само нарізані помідори і сир, злегка солимо і фаршируємо цією начинкою свинину.
- Кладемо м'ясо на деко, застелене пергаментом, ставимо в духовку, розігріту до температури 190 градусів, на 10 хвилин.
- Для соусу вершки змішуємо з вареними лисичками і соєвим соусом, доводимо до кипіння, солимо і перчимо.
Сільський пиріг з лисичками
Інгредієнти:
- листкове тісто
- 400 г лисичок
- 1 цибулина
- зелень
- олія
- вершкове масло
Для заливки:
- 3 яйця
- 100 г твердого сиру
- 150 мл вершків 20%
- сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Тісто розморозити, вирізати коло по діаметру форми, трохи розкачати. Викласти в форму, застелену папером для випічки, зробити бортики і наколоти виделкою.
- Лисички обсмажити на олії, нарізану цибулю окремо обсмажити на вершковому маслі.
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- Для заливки збити виделкою яйця і вершки, додати тертий сир, сіль і перець.
- Викласти на корж смажені гриби, цибулю і нарізану зелень. Залити яєчної сумішшю.
- Випікати пиріг до готовності (близько 30 хвилин).
- Остудити, а потім розрізати на порційні шматки.
Піца з лисичками і сиром
Інгредієнти:
Для тіста:
- 190 г борошна
- 150 мл води
- 2,5 г сухих дріжджів (1/2 ч. л.)
- 1/2 ч. л. солі
- оливкова олія
Для начинки:
- 250 г лисичок
- 30 г козячого сиру
- 1 цибулина
- невеликий пучок петрушки
- кілька гілочок чебрецю
- оливкова олія
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Змішати борошно з сіллю та дріжджами. Влити теплу воду і додати трохи оливковї олії (1-2 ст. л.). Замісити тісто, добре вимісити, накрити серветкою і залишити в теплому місці приблизно на 1 годину.
- Цибулю очистити, нарізати і обсмажити на оливковій олії. Нарізати лисички і додати їх до цибулі. Обсмажувати разом кілька хвилин.
- Тісто розтягнути руками, щоб вийшло коло. Викласти цибулю і лисички. Посипати чебрецем, сіллю і перцем. Додати подрібнений козячий сир і скропити оливковою олією.
- Випікати в духовці за 220-240 градусів до повної готовності (близько 15 хвилин).
- Посипати піцу з лисичками дрібно нарізаною петрушкою.
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Тальятеле з лисичками і сиром
Інгредієнти:
- 500 г пасти тальятеле (фетучині)
- 500 г лисичок
- 100 г пармезану
- 2 зубчики часнику
- 4-6 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. вершкового масла
- кілька гілочок петрушки
Спосіб приготування:
- Відварити тальятеле в підсоленій воді до напівготовності.
- Розігріти на сковороді оливкову олію та вершкове масло.
- Потім 2 хвилини обсмажувати в цій суміші часник.
- Лисички добре промити і обсушити за допомогою паперового рушника.
- Додати гриби в сотейник і як слід їх посолити і поперчити (обов'язково це робити спочатку, тоді вони, як губка, вберуть всі запахи). Тушкувати, не закриваючи кришкою, 15 хвилин.
- Готові макарони відкинути на друшляк і змішати з грибами.
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Ризото з лисичками і вершками
Інгредієнти:
- 50 мл оливкової олії
- 1 цибулина
- 2 гілочки чебрецю
- 2 зубчики часнику
- 100 мл білого сухого вина
- 250 г рису
- 500 мл грибного або овочевого бульйону
- 100 мл вершків 20%
- 50 г пармезану
- 500 г лисичок
Спосіб приготування:
- Часник очистити і роздавити пласким боком ножа.
- Лисички перебрати, помити і обсушити.
- Обсмажити гриби на розігрітій оливковій олії до легкої золотистої скоринки разом з чебрецем і часником. Прибрати чебрець і часник, довести лисички до готовності.
- Цибулю почистити і нарізати дрібними кубиками. Обсмажити цибулю до прозорості, додати рис. Готувати, доки рис не почне ставати прозорим.
- Додати біле вино і випарувати алкоголь. Потім невеликими порціями вливати бульйон, щоразу дозволяючи йому увібратися.
- Коли рис буде майже готовий, влити вершки, посипати тертим пармезаном. Посолити і поперчити за смаком.
- Додати смажені лисички і прогріти.
- Подавати ризото одразу після приготування, за бажанням посипавши додатковою порцією пармезану.
Тарт з лисичками
Інгредієнти:
- 250 г борошна
- 1 яйце
- 140 г сметани
- 125 г вершкового масла
Для начинки:
- 300-500 г лисичок
- 1 яйце
- 70 г вершків (20%)
- 100 г сиру
- чебрець
Спосіб приготування
- Холодне масло порубати з борошном, додати яйце, сметану, дрібку солі. Швидко замісити, розкачати, викласти у форму і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- Гриби обсмажити, зайвої рідини не має бути. Перекласти в миску, дати трохи охолонути. Додати вершки, яйце, натерти сир. Додати чебрець.
- Випікати основу під вантажем близько 15 хвилин за температури 200 градусів.
- Викласти начинку і випікати до золотавої поверхні.
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