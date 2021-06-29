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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Сезон лисичок: 7 страв, які мають опинитися на вашому столі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 червня, 11:51
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Це, мабуть, найуніверсальніші гриби. Лисички поєднуються з рибою та м'ясом, з картоплею, пастою та крупами. З ними будуть завжди смачними суп і різні пироги. До того ж готуються вони легко та швидко
Лисички в сметані
Лисички в сметані / Фото: Depositphotos

Це якщо дуже любите гриби, а печериці трохи набридли. Хоча і печериці – теж непогано, коли застосувати їх в оригінальний спосіб. Експерти радять не варити лисички перед, наприклад, тушкуванням, а добре вимити, обсушити і приступати. У цій добірці зібрані рецепти, в яких лисички виступають у якості соусу для пасти, начинки для свинини, пирогів тощо.

У нашому календарі літніх лайфхаків дізнаєтеся, як провести свою відпустку з користю.

Смажена молода картопля з лисичками

Смажена картопля з грибами
Смажена картопля з грибами / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

  • 500 г молодої дрібної картоплі
  • 500 г лисичок
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • 1-2 зубчики часнику
  • сіль, перець
  • зелень

Спосіб приготування:

  1. Картоплю добре помити за допомогою щітки.
  2. Відварити в підсоленій воді до напівготовності, близько 8 хвилин. Злити воду. За необхідності розрізати картоплю на кілька частин.
  3. Лисички почистити, відварити 5 хвилин.
  4. У сковорідці розігріти суміш олії. На середньому вогні обсмажити картоплю і лисички до золотавого кольору.
  5. Посолити, додати розчавлений зубчик часнику і вимкнути вогонь.
  6. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

Кишеньки зі свинини з лисичками

Свинина з лисичками
Свинина з лисичками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Свиняча вирізка – 180 г
  • Лисички – 20 г
  • Помідор – 20 г
  • Твердий сир – 30 г

Для соусу:

  • Вершки 18% – 30 г
  • Лисички – 15 г
  • Соєвий соус – 5 г
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Свинину ріжемо на три досить товстих шматочки, злегка відбиваємо і робимо в кожному надрізи у вигляді кишеньок.
  2. Лисички відварюємо, ріжемо кубиками, додаємо до них так само нарізані помідори і сир, злегка солимо і фаршируємо цією начинкою свинину.
  3. Кладемо м'ясо на деко, застелене пергаментом, ставимо в духовку, розігріту до температури 190 градусів, на 10 хвилин.
  4. Для соусу вершки змішуємо з вареними лисичками і соєвим соусом, доводимо до кипіння, солимо і перчимо.

Сільський пиріг з лисичками

Пиріг з лисичками з листкового тіста
Пиріг з лисичками з листкового тіста / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • листкове тісто
  • 400 г лисичок
  • 1 цибулина
  • зелень
  • олія
  • вершкове масло

Для заливки:

  • 3 яйця
  • 100 г твердого сиру
  • 150 мл вершків 20%
  • сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Тісто розморозити, вирізати коло по діаметру форми, трохи розкачати. Викласти в форму, застелену папером для випічки, зробити бортики і наколоти виделкою.
  2. Лисички обсмажити на олії, нарізану цибулю окремо обсмажити на вершковому маслі.
  3. Духовку розігріти до 180 градусів.
  4. Для заливки збити виделкою яйця і вершки, додати тертий сир, сіль і перець.
  5. Викласти на корж смажені гриби, цибулю і нарізану зелень. Залити яєчної сумішшю.
  6. Випікати пиріг до готовності (близько 30 хвилин).
  7. Остудити, а потім розрізати на порційні шматки.

Піца з лисичками і сиром

Піца з лисичками і сиром
Піца з лисичками і сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 190 г борошна
  • 150 мл води
  • 2,5 г сухих дріжджів (1/2 ч. л.)
  • 1/2 ч. л. солі
  • оливкова олія

Для начинки:

  • 250 г лисичок
  • 30 г козячого сиру
  • 1 цибулина
  • невеликий пучок петрушки
  • кілька гілочок чебрецю
  • оливкова олія
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Змішати борошно з сіллю та дріжджами. Влити теплу воду і додати трохи оливковї олії (1-2 ст. л.). Замісити тісто, добре вимісити, накрити серветкою і залишити в теплому місці приблизно на 1 годину.
  2. Цибулю очистити, нарізати і обсмажити на оливковій олії. Нарізати лисички і додати їх до цибулі. Обсмажувати разом кілька хвилин.
  3. Тісто розтягнути руками, щоб вийшло коло. Викласти цибулю і лисички. Посипати чебрецем, сіллю і перцем. Додати подрібнений козячий сир і скропити оливковою олією.
  4. Випікати в духовці за 220-240 градусів до повної готовності (близько 15 хвилин).
  5. Посипати піцу з лисичками дрібно нарізаною петрушкою.

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Тальятеле з лисичками і сиром

Макарони з лисичками та сиром
Макарони з лисичками та сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 500 г пасти тальятеле (фетучині)
  • 500 г лисичок
  • 100 г пармезану
  • 2 зубчики часнику
  • 4-6 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • кілька гілочок петрушки

Спосіб приготування:

  1. Відварити тальятеле в підсоленій воді до напівготовності.
  2. Розігріти на сковороді оливкову олію та вершкове масло.
  3. Потім 2 хвилини обсмажувати в цій суміші часник.
  4. Лисички добре промити і обсушити за допомогою паперового рушника.
  5. Додати гриби в сотейник і як слід їх посолити і поперчити (обов'язково це робити спочатку, тоді вони, як губка, вберуть всі запахи). Тушкувати, не закриваючи кришкою, 15 хвилин.
  6. Готові макарони відкинути на друшляк і змішати з грибами.

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Ризото з лисичками і вершками

Ризото з лисичками і вершками
Ризото з лисичками і вершками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 50 мл оливкової олії
  • 1 цибулина
  • 2 гілочки чебрецю
  • 2 зубчики часнику
  • 100 мл білого сухого вина
  • 250 г рису
  • 500 мл грибного або овочевого бульйону
  • 100 мл вершків 20%
  • 50 г пармезану
  • 500 г лисичок

Спосіб приготування:

  1. Часник очистити і роздавити пласким боком ножа.
  2. Лисички перебрати, помити і обсушити.
  3. Обсмажити гриби на розігрітій оливковій олії до легкої золотистої скоринки разом з чебрецем і часником. Прибрати чебрець і часник, довести лисички до готовності.
  4. Цибулю почистити і нарізати дрібними кубиками. Обсмажити цибулю до прозорості, додати рис. Готувати, доки рис не почне ставати прозорим.
  5. Додати біле вино і випарувати алкоголь. Потім невеликими порціями вливати бульйон, щоразу дозволяючи йому увібратися.
  6. Коли рис буде майже готовий, влити вершки, посипати тертим пармезаном. Посолити і поперчити за смаком.
  7. Додати смажені лисички і прогріти.
  8. Подавати ризото одразу після приготування, за бажанням посипавши додатковою порцією пармезану.

Тарт з лисичками

Тарт з лисичками
Тарт з лисичками / Фото: instagram.com/greeny_gardener/


Інгредієнти:

  • 250 г борошна
  • 1 яйце
  • 140 г сметани
  • 125 г вершкового масла

Для начинки:

  • 300-500 г лисичок
  • 1 яйце
  • 70 г вершків (20%)
  • 100 г сиру
  • чебрець

Спосіб приготування

  1. Холодне масло порубати з борошном, додати яйце, сметану, дрібку солі. Швидко замісити, розкачати, викласти у форму і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  2. Гриби обсмажити, зайвої рідини не має бути. Перекласти в миску, дати трохи охолонути. Додати вершки, яйце, натерти сир. Додати чебрець.
  3. Випікати основу під вантажем близько 15 хвилин за температури 200 градусів.
  4. Викласти начинку і випікати до золотавої поверхні.

І ще один рецепт – грецького сиру на мангалі – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете рецепти супів, які чудово охолоджують у спеку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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