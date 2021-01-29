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Місячний календар на лютий 2021 року: сприятливі і небезпечні дні

Сьогодні, 19:11

Дізнайтеся, коли краще не займатися нічим серйозним, а в які дні можна загадувати бажання

Як Місяць впливає на наш настрій, емоції і поведінку? Різні фази Місяця здійснюють відчутний вплив на багатьох людей. Причому, на одних це позначається дуже сильно, інші ж можуть навіть не помітити зміну місячних фаз. Але в будь-якому випадку його не можна недооцінювати. У які дні лютого слід проявляти активність, коли не можна виконувати ніяких серйозних дій, а коли можна і навіть потрібно загадувати бажання, дізнайтеся в нашій статті.

Місячний календар на лютий
Місячний календар на лютий
Фото: Pexels

Молодик, повня, перша і остання чверті Місяця, а також дні сонячних і місячних затемнень вважаються часом посиленої взаємодії Сонця і Місяця між собою. Астрологи рекомендують той час, коли Місяць перебуває в різних фазах, використовувати для абсолютно різних цілей. Згідно з місячним календарем, лютий-2021 починається і завершиться фазою спадної місяця.

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Молодик і повня в лютому-2021

Молодик у лютому 2021 року відбудеться 11-го числа о 21 годині 6 хвилин за київським часом. Він пройде під знаком Водолія, який наділяє людей внутрішньою свободою і відчуттям розкутості. У такі дні люди не терплять ні найменшого тиску на себе.

Повна незалежність стає головною цінністю. Також це хороший період, щоб побалувати себе і дозволити те, що зазвичай знаходиться під грифом заборони.

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Не забувайте, що в перші кілька днів молодика сприятливо загадувати бажання і будувати плани на майбутнє, а ще мріяти. Також період молодика добре підходить для аналізу минулого, висновків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Фаза повні почнеться наприкінці місяця – 27 лютого, о 10 годині 18 хвилин. Вона пройде під знаком Діви, який додасть практичності і раціональності в поведінку і вчинки людей. У період впливу Діви якісь дрібниці можуть здатися дуже значними, а ось дійсно важливі речі можуть випасти з поля зору.

У період повні і кілька днів поспіль люди стають більш напруженими і роздратованими. Емоції проявляються більш відкрито, а й імовірність конфліктів також посилюється.

Сприятливі і несприятливі місячні дні в лютому-2021

У період молодика люди завдяки своїм думкам і вчинкам здатні вплинути на власну долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, відіб'ється на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 2, 5, 6, 8, 9, 12, 22, 23, 26, 27, 28 лютого.

Слушними днями в лютому-2021 для активних і рішучих дій, що приносять результат, є 1, 13, 15, 20, 24 числа місяця. У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. В цей період часу можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто.

Однак у лютому ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість і обережність: 4, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25 лютого. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії і насильства.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на лютий 2021 року.

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