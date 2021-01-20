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Місячний календар стрижок на лютий-2021: коли краще стригти волосся

Сьогодні, 19:50

Дізнайтеся найбільш слушні дні, коли можна стригти волосся в лютому 2021 року за місячним календарем

Коли стригти волосся в лютому-2021, згідно з місячним календарем? У які дні краще не змінювати кардинально свою зовнішність? Щоб ваше волосся було здоровим і сяючим, а зачіска вам подобалася, читайте детальний місячний календар для стрижки волосся в лютому 2021 року і плануйте зимові зміни в своєму іміджі.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

Місячний календар на лютий-2021: коли стригти волосся

1 лютого – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

2 лютого – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свою удачу.

3 лютого – 22 місячний день. Не захоплюйтеся стрижкою в цей день, можна лише трохи підрізати кінчики.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

4 лютого – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

5 лютого – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

6 лютого – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.

7 лютого – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

8 лютого – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

9 лютого – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом із волоссям вкоротити і свою удачу.

10 лютого – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, так що незабаром вам знову доведеться стригтися.

11 лютого – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів і роботи.

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12 лютого – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

13 лютого – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем в цей день сприятиме зростанню і розкриттю внутрішніх потенціалів.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

14 лютого – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

15 лютого – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

16 лютого – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

17 лютого – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

18 лютого – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

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19 лютого – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для укорочення волосся, що привертає негативну енергетику.

20 лютого – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

21 лютого – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

22 лютого – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.

23 лютого – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

24 лютого – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

25 лютого – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

26 лютого – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

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27 лютого – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.

28 лютого – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски не вам не зашкодить.

Дивіться відео, як українка відростила довге волосся:

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