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Місячний календар фарбування волосся на лютий 2021 року: слушні дні для зміни іміджу

Сьогодні, 18:33

Дізнайтеся, коли фарбувати волосся в лютому-2021 за місячним календарем, а в які дні краще цього не робити

Коли можна фарбувати волосся в лютому, згідно з місячним календарем, щоб ви залишилися задоволені своїм перевтіленням, а волосся випромінювало сяйво і красу?

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся
Фото: Pinterest

Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся в лютому 2021 року на кожен день і вибирайте найкращий час для оновлення свого образу.

Місячний календар на лютий-2021: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 лютого – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

2 лютого – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

3 лютого – 22 місячний день. Залиште рідний колір волосся, щоб уникнути негативних наслідків.

4 лютого – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

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5 лютого – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

6 лютого – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

7 лютого – 26 місячний день. Краще за все вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся
Фото: Pinterest

8 лютого – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування і тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

9 лютого – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

10 лютого – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

11 лютого – 30, 1 місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може принести проблеми і відвернути від важливих справ.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся
Фото: Pinterest

12 лютого – 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

13 лютого – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем в цей день небажано, тому що ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

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14 лютого – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

15 лютого – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.

16 лютого – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період для зміни іміджу.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся
Фото: Pinterest

17 лютого – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили і впевненості у собі.

18 лютого – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися в зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.

19 лютого – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їхньому оздоровленню.

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20 лютого – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

21 лютого – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся
Фото: Pinterest

22 лютого – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

23 лютого – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

24 лютого – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

25 лютого – 15 місячний день. Не варто занадто відходити від свого кольору волосся, в цьому випадку результат фарбування вас порадує.

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26 лютого – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.

27 лютого – 17 місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір і тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

28 лютого – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть знайти спільну мову з оточуючими.

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