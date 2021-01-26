Магнітні бурі у лютому 2021 року: прогноз на місяць
Лютий-2021 почнеться з сильної магнітної бурі
У які дні в лютому 2021 року очікуються серйозні магнітні бурі і сплески сонячної активності? Якою буде геомагнітна обстановка на День бабака, Китайський Новий рік, День святого Валентина, Стрітення Господнє, а також в інші дні лютого? Читайте прогноз геомагнітних коливань на лютий-2021 у нашій статті.
Згідно з прогнозом, вже з самого початку лютого Сонце буде неспокійним і змусить землян трохи похвилюватися. Також протягом місяця очікується кілька сплесків геомагнітних коливань.
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Знаючи прогноз активності Сонця, метеозалежні люди зможуть певною мірою захиститися від негативного впливу магнітних бур і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що сонце мінливе, і прогноз магнітних бур може змінюватися.
Незначні магнітні коливання в лютому можливі 7, 8, 20, 22 числа.
Магнітні бурі у лютому очікуються 1, 2, 21 і 28 числа.
Дивіться відео, як пережити магнітні бурі:
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