Лунный календарь на февраль 2021 года: благоприятные и опасные дни

Узнайте, когда лучше не заниматься ничем серьезным, а в какие дни можно загадывать желания

Как Луна влияет на наше настроение, эмоции и поведение? Разные фазы Луны оказывают ощутимое воздействие на многих людей. Причем, на одних это сказывается очень сильно, другие же могут даже не заметить смену лунных фаз. Но в любом случае его нельзя недооценивать. В какие дни февраля следует проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда можно и даже нужно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

Лунный календарь на февраль Фото: Pexels

Новолуние, полнолуние, первая и последняя четверти Луны, а также дни солнечных и лунных затмений считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют то время, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, февраль-2021 начинается и завершится фазой убывающей луны.

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Новолуние и полнолуние в феврале-2021

Новолуние в феврале 2021 года произойдет 11-го числа в 21 час 6 минут по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Водолея, который наделяет людей внутренней свободой и ощущением раскрепощенности. В такие дни люди не терпят ни малейшего давления на себя.

Полная независимость становится главной ценностью. Также это хороший период, чтобы побаловать себя и позволить то, что обычно находится под грифом запрета.

Не забывайте, что в первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Фаза полнолуния начнется в самом конце месяца – 27 февраля, в 10 часов 18 минут. Оно пройдет под знаком Девы, который добавит практичности и рациональности в поведение и поступки людей. В период влияния Девы какие-то мелочи могут показаться очень значительными, а вот действительно важные вещи могут выпасть из виду.

В период полнолуния и несколько дней после него люди становятся более взвинченными и раздраженными. Эмоции проявляются более открыто, но и вероятность конфликтов также усиливается.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в феврале-2021

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 2, 5, 6, 8, 9, 12, 22, 23, 26, 27, 28 февраля.

Подходящими днями в феврале-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 1, 13, 15, 20, 24 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в феврале еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 4, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25 февраля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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