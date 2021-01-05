Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах
Дізнайтеся, які особливості і характер мають представники всіх знаків зодіаку
Хто ви за гороскопом? Яка характеристика у ваших друзів і знайомих, виходячи з їх знаків зодіаку за числами та місяцями народження? Наскільки передбачення гороскопу збігаються з дійсністю? Цю та іншу цікаву інформацію читайте в нашій статті.
Характеристика знака для Овна
Овен знаходиться під впливом Сонця і Марса, що пояснює палкість цього знака, схильність до наполегливості та перебільшення. Овни – мужні, відверті, чесні і цілеспрямовані, але при цьому досить уперті і образливі. Овен не терпить, коли ним намагаються маніпулювати, проте любить керувати сам. У будь-якій професії Овен прагне досягти успіхів і бути першим.
Характеристика знака для Тельця
Телець виділяэться з інших знаків своєю мовчазністю, але це тільки перше враження. Його рухи і манера мови – розмірені, а рішення – непохитні. Починаючи якусь справу, Телець довго розкачується, але потім здатний довго і невтомно працювати в обраному напрямку. Це дуже впертий і вірний знак, його важко збити з наміченого шляху.
Характеристика знака для Близнят
Знаком Близнят управляє Меркурій, наділяючи їх цікавістю, легкістю спілкування, граціозністю, привабливістю, і одночасно мінливістю і непостійністю. Під цим знаком криється винахідливість і розум, що допомагає Близнюкам досягти професійних висот. Вони можуть швидко міняти роботу, місце проживання, свої рішення, поведінку і манери.
Характеристика знака для Рака
Рак – це чутлива, сприйнятлива, емоційна людина, яка дуже легко піддається перепадам настрою. Його почуття сильно впливають на прийняття рішень. У Рака романтична натура і жива уява, але він часто буває схильний до скарг на життя. До своєї мети Раки рухаються повільно, але впевнено, долаючи всі перешкоди.
Характеристика знака для Лева
Леви знаходяться під управлінням Сонця. Цим пояснюється їхня сила духу, енергійність, незалежність, безстрашність, прагнення до влади. При цьому Лев упертий, пихатий і гордий. Представники цього знака люблять протегувати і контролювати інших людей, претендують на чільне становище і успіх, якого зазвичай добиваються одним наскоком.
Характеристика знака для Діви
Представники цього знаку володіють завидною завзятістю, практичністю, аналітичним розумом, уважністю, передбачливістю і надмірним раціоналізмом. Діви дуже працелюбні й терплячі, акуратні і проникливі, вони здатні роками відточувати свою майстерність. А важливі рішення приймають, ґрунтуючись на розрахунках, а не на інтуїції.
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Характеристика знака для Терезів
У людей, народжених під знаком Терези, добре серце, розвинене почуття справедливості і філософський розум. Терези не позбавлені мрійливості, ідеалізму і неупередженості по відношенню до оточуючих. Вони не терплять конфліктів, тому проявляють дипломатичність, при цьому Терези можуть бути дещо лукавими, щоб уникнути несхвалення або не заважати іншим.
Характеристика знака для Скорпіона
Представників знака Скорпіон відрізняє сильний характер, впевненість у собі, рішучість, схильність до боротьби за місце під сонцем і нещадність до ворогів. Скорпіон буває дратівливим, не терпить підпорядкування кому-небудь і має розвинений дух суперництва. Він сповнений почуття власної гідності, вміє розбиратися в людях і знає собі ціну.
Характеристика знака для Стрільця
Стрілець – це втілення правопорядку, філософії, ідеології. Представники цього знака зазвичай мають життєрадісний, веселий, доброзичливий характер. Вони щирі, прямолінійні і справедливі. Іноді можуть здатися дещо різкими, але на Стрільців не можна ображатися, тому що вони абсолютно не злобні і не мають поганих намірів.
Характеристика знака для Козорога
Козоріг – це знак наполегливий, амбітний, практичний і розважливий. Йому властиві терпіння, егоїстичність і обережність, а також честолюбство в кар'єрі або фінансовій сфері. Козоріг – відмінний організатор і терплячий виконавець. У ньому присутнє цінне вміння зважувати і вичікувати, щоб у слушний момент швидко опанувати бажану мету.
Характеристика знака для Водолія
Стихія повітря зумовлює помітну розумову активність, здатність до навчання, ідеалістичність і широкий кругозір Водоліїв. Вони щедрі, волелюбні, небайдужі до політичних подій, спрямовані в майбутнє і часто живуть його очікуванням. При цьому Водолії схильні проявляти нерішучість, якщо досягнуто позиції лідера в якій-небудь справі.
Характеристика знака для Риб
Люди, народжені під сузір'ям Риб, вельми чутливі, сентиментальні, романтичні і мрійливі. Вони добродушні, але при цьому замкнуті, не цілком упевнені в собі. Представники цього знака користуються повагою у оточуючих, мають вплив, умілі вчителі. У них добре розвинена інтуїція, багатий внутрішній світ, їх важко зрозуміти до кінця.
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