Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Дізнайтеся, які особливості і характер мають представники всіх знаків зодіаку

Хто ви за гороскопом? Яка характеристика у ваших друзів і знайомих, виходячи з їх знаків зодіаку за числами та місяцями народження? Наскільки передбачення гороскопу збігаються з дійсністю? Цю та іншу цікаву інформацію читайте в нашій статті.

Знаки зодіаку: характеристика за датою народження Фото: Depositphotos

Овен (21 березня – 20 квітня)

Характеристика знака для Овна

Овен знаходиться під впливом Сонця і Марса, що пояснює палкість цього знака, схильність до наполегливості та перебільшення. Овни – мужні, відверті, чесні і цілеспрямовані, але при цьому досить уперті і образливі. Овен не терпить, коли ним намагаються маніпулювати, проте любить керувати сам. У будь-якій професії Овен прагне досягти успіхів і бути першим.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Характеристика знака для Тельця

Телець виділяэться з інших знаків своєю мовчазністю, але це тільки перше враження. Його рухи і манера мови – розмірені, а рішення – непохитні. Починаючи якусь справу, Телець довго розкачується, але потім здатний довго і невтомно працювати в обраному напрямку. Це дуже впертий і вірний знак, його важко збити з наміченого шляху.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Характеристика знака для Близнят

Знаком Близнят управляє Меркурій, наділяючи їх цікавістю, легкістю спілкування, граціозністю, привабливістю, і одночасно мінливістю і непостійністю. Під цим знаком криється винахідливість і розум, що допомагає Близнюкам досягти професійних висот. Вони можуть швидко міняти роботу, місце проживання, свої рішення, поведінку і манери.

Рак (22 червня – 22 липня)

Характеристика знака для Рака

Рак – це чутлива, сприйнятлива, емоційна людина, яка дуже легко піддається перепадам настрою. Його почуття сильно впливають на прийняття рішень. У Рака романтична натура і жива уява, але він часто буває схильний до скарг на життя. До своєї мети Раки рухаються повільно, але впевнено, долаючи всі перешкоди.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Характеристика знака для Лева

Леви знаходяться під управлінням Сонця. Цим пояснюється їхня сила духу, енергійність, незалежність, безстрашність, прагнення до влади. При цьому Лев упертий, пихатий і гордий. Представники цього знака люблять протегувати і контролювати інших людей, претендують на чільне становище і успіх, якого зазвичай добиваються одним наскоком.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Характеристика знака для Діви

Представники цього знаку володіють завидною завзятістю, практичністю, аналітичним розумом, уважністю, передбачливістю і надмірним раціоналізмом. Діви дуже працелюбні й терплячі, акуратні і проникливі, вони здатні роками відточувати свою майстерність. А важливі рішення приймають, ґрунтуючись на розрахунках, а не на інтуїції.

Дивіться відео, як гороскоп впливає на наявність проблем:

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Характеристика знака для Терезів

У людей, народжених під знаком Терези, добре серце, розвинене почуття справедливості і філософський розум. Терези не позбавлені мрійливості, ідеалізму і неупередженості по відношенню до оточуючих. Вони не терплять конфліктів, тому проявляють дипломатичність, при цьому Терези можуть бути дещо лукавими, щоб уникнути несхвалення або не заважати іншим.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Характеристика знака для Скорпіона

Представників знака Скорпіон відрізняє сильний характер, впевненість у собі, рішучість, схильність до боротьби за місце під сонцем і нещадність до ворогів. Скорпіон буває дратівливим, не терпить підпорядкування кому-небудь і має розвинений дух суперництва. Він сповнений почуття власної гідності, вміє розбиратися в людях і знає собі ціну.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Характеристика знака для Стрільця

Стрілець – це втілення правопорядку, філософії, ідеології. Представники цього знака зазвичай мають життєрадісний, веселий, доброзичливий характер. Вони щирі, прямолінійні і справедливі. Іноді можуть здатися дещо різкими, але на Стрільців не можна ображатися, тому що вони абсолютно не злобні і не мають поганих намірів.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Характеристика знака для Козорога

Козоріг – це знак наполегливий, амбітний, практичний і розважливий. Йому властиві терпіння, егоїстичність і обережність, а також честолюбство в кар'єрі або фінансовій сфері. Козоріг – відмінний організатор і терплячий виконавець. У ньому присутнє цінне вміння зважувати і вичікувати, щоб у слушний момент швидко опанувати бажану мету.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Характеристика знака для Водолія

Стихія повітря зумовлює помітну розумову активність, здатність до навчання, ідеалістичність і широкий кругозір Водоліїв. Вони щедрі, волелюбні, небайдужі до політичних подій, спрямовані в майбутнє і часто живуть його очікуванням. При цьому Водолії схильні проявляти нерішучість, якщо досягнуто позиції лідера в якій-небудь справі.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Характеристика знака для Риб

Люди, народжені під сузір'ям Риб, вельми чутливі, сентиментальні, романтичні і мрійливі. Вони добродушні, але при цьому замкнуті, не цілком упевнені в собі. Представники цього знака користуються повагою у оточуючих, мають вплив, умілі вчителі. У них добре розвинена інтуїція, багатий внутрішній світ, їх важко зрозуміти до кінця.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Всі подробиці в спецтемі Гороскопи

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися