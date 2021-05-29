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Місячний календар на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 року

Сьогодні, 14:05

Початок літа подарує силу й активність, тож будь-які завдання вам будуть по плечу

Який сьогодні місячний день
Який сьогодні місячний день
Фото: Unsplash

Докладний місячний календар на початок червня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 31 травня – 6 червня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 року

  • 31 травня, понеділок – 20-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. День духовного росту і перемоги, вам все під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

  • 1 червня, вівторок – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – повня. Активний день, на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

  • 2 червня, середа – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – остання чверть о 10:25. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

  • 3 червня, четвер – 23-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – остання чверть. Важкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

  • 4 червня, п'ятниця – 24-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості і сили, коли сприятливо займатися новими справами.

  • 5 червня, субота – 25-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести в спокої і на самоті.

  • 6 червня, неділя – 26-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не злословити.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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