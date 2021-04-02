Як зробити пілотку з газети: найпростіший спосіб
Дивіться, як можна зробити шапку з паперу лише за одну хвилину: відео
Ремонт, пил, бризки або просто сонце припікає, а ви не наділи кепку? Не біда, захистити голову від сонця або бруду можна за одну хвилину. Головне, щоб під рукою знайшлася звичайна газета. Дивіться в нашій статті лайфхак, як зробити пілотку з паперу, та бережіть голову!
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Якщо в дитинстві ви робили кораблики з паперу, то ці навички вам знадобляться зараз для моделювання одягу з газети.
- Візьміть аркуш звичайної газети (або два для більшої щільності) і загніть два кути від краю до середини.
- Знизу двічі підігніть поля майбутнього капелюха.
- Переверніть газету на інший бік і загніть боки від правого і лівого країв до центру. На цьому етапі перевірте розмір шапки і відрегулюйте потрібну довжину.
- Знову двічі підігніть поля знизу і загорніть їх за поле шапки.
- Знову переверніть газету на зворотні бік, підігніть верхній край і заправте кінчик за поле, формуючи шапку.
Дивіться відео, як можна зробити пілотку з газети:
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