Як зробити пілотку з газети: найпростіший спосіб

Дивіться, як можна зробити шапку з паперу лише за одну хвилину: відео

Ремонт, пил, бризки або просто сонце припікає, а ви не наділи кепку? Не біда, захистити голову від сонця або бруду можна за одну хвилину. Головне, щоб під рукою знайшлася звичайна газета. Дивіться в нашій статті лайфхак, як зробити пілотку з паперу, та бережіть голову!

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Якщо в дитинстві ви робили кораблики з паперу, то ці навички вам знадобляться зараз для моделювання одягу з газети.

Як зробити головний убір з газети: найпростіший лайфхак:

Візьміть аркуш звичайної газети (або два для більшої щільності) і загніть два кути від краю до середини. Знизу двічі підігніть поля майбутнього капелюха. Переверніть газету на інший бік і загніть боки від правого і лівого країв до центру. На цьому етапі перевірте розмір шапки і відрегулюйте потрібну довжину. Знову двічі підігніть поля знизу і загорніть їх за поле шапки. Знову переверніть газету на зворотні бік, підігніть верхній край і заправте кінчик за поле, формуючи шапку.

Дивіться відео, як можна зробити пілотку з газети:

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