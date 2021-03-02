2 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 2 березня в історії

Яке сьогодні свято, 2 березня? Міжнародний день сірника. День пам'яті праведної стариці Маріамни і великомученика Феодора Тирона – в православному календарі. День Федора Тирона і Маріамни Мари – у народному календарі. Іменини святкують: Ганна, Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Порфирій, Роман, Федір.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 2 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 2 березня.

1 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день сірника -щорічні 2 березня в світі відзначається незвичайне свято, присвячене виробу, який став однією з незамінних речей в людському житті – зручний, практичний і дешевий спосіб добування вогню.

-щорічні 2 березня в світі відзначається незвичайне свято, присвячене виробу, який став однією з незамінних речей в людському житті – зручний, практичний і дешевий спосіб добування вогню. День інженера святкується в Хорватії на честь створення першої асоціації інженерів у 1878 році.

святкується в Хорватії на честь створення першої асоціації інженерів у 1878 році. День Перемоги в битві при Адуа 1896 року – державне свято відзначає Ефіопія.

Яке сьогодні свято

2 березня в православній церкві шанується день пам'яті великомученика Феодора Тирона. Преподобного Феодора, мовчальника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Праведної Маріамни, сестри апостола Філіпа. Знайдення мощей мученика Мини Калікелада.

У народі 2 березня відзначався день Федора Тирона і Маріамни Мари. Святому Тирону молилися, щоб знайти людей, які загубилися і зниклі речі. А ось святу Маріамну часто називали Марою, але при цьому просили захисту від нечистої сили. Вважалося, що якщо розлютити Мару, то вона почне шкодити пряхам і ткалям, плутати пряжу і розмотувати клубки.

Зазвичай до цього дня закінчувалися зимове весілля. Дівчата, які так і не вийшли заміж, в день Федора і Маріамни ворожили на судженого. Вони виходили на вулицю і дивилися, хто перший зустрічний попадеться: жінка – до швидкого весілля.

Прикмети на 2 березня

не можна дивитися на небо ввечері, бо побачена падаюча зірка означала хвороба або навіть смерть;

яка погода на Федора, таким буде літо;

якщо на Федора ввечері грає місяць – до хорошого урожаю

дощ на Федора – також до гарного урожаю хліба і льону.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 березня

1933 – у Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму "Кінг Конг".

1949 – завершився перший безпосадочний політ літака Lucky Lady II довкола земної кулі, який тривав 94 години.

1951 – відбулася перша гра всіх зірок NBA.

1958 – англійська експедиція В. Фукса вперше перетнула Антарктиду.

1964 – група "Бітлз" почала зйомки свого першого фільму A Hard Day's Night.

1974 – на церемонії вручення Греммі Стіві Уандер отримав п'ять нагород.

1983 – з'явилися перші компакт-диски і CD-програвачі.

1993 – заснована Академія медичних наук України.

Хто народився 2 березня

1819 – Микола Сементовський, російський і український письменник, археолог, історик.

1938 – В'ячеслав Зайцев, радянський і російський модельєр.

1942 – Лу Рід, американський гітарист, вокаліст, лідер рок-групи The Velvet Underground.

1942 – Джон Ірвінг, американський письменник і сценарист.

1947 – Юрій Богатирьов, радянський актор театру і кіно.

1953 – Володимир Зубицький, український композитор і баяніст.

1962 – Джон Бон Джові, американський співак, музикант, актор, засновник рок-групи Bon Jovi.

1968 – Деніел Крейг, англійський актор.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися