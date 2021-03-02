2 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 2 березня в історії
Яке сьогодні свято, 2 березня? Міжнародний день сірника. День пам'яті праведної стариці Маріамни і великомученика Феодора Тирона – в православному календарі. День Федора Тирона і Маріамни Мари – у народному календарі. Іменини святкують: Ганна, Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Порфирій, Роман, Федір.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 2 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 2 березня.
- Міжнародний день сірника -щорічні 2 березня в світі відзначається незвичайне свято, присвячене виробу, який став однією з незамінних речей в людському житті – зручний, практичний і дешевий спосіб добування вогню.
- День інженера святкується в Хорватії на честь створення першої асоціації інженерів у 1878 році.
- День Перемоги в битві при Адуа 1896 року – державне свято відзначає Ефіопія.
2 березня в православній церкві шанується день пам'яті великомученика Феодора Тирона. Преподобного Феодора, мовчальника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Праведної Маріамни, сестри апостола Філіпа. Знайдення мощей мученика Мини Калікелада.
У народі 2 березня відзначався день Федора Тирона і Маріамни Мари. Святому Тирону молилися, щоб знайти людей, які загубилися і зниклі речі. А ось святу Маріамну часто називали Марою, але при цьому просили захисту від нечистої сили. Вважалося, що якщо розлютити Мару, то вона почне шкодити пряхам і ткалям, плутати пряжу і розмотувати клубки.
Зазвичай до цього дня закінчувалися зимове весілля. Дівчата, які так і не вийшли заміж, в день Федора і Маріамни ворожили на судженого. Вони виходили на вулицю і дивилися, хто перший зустрічний попадеться: жінка – до швидкого весілля.
Прикмети на 2 березня
- не можна дивитися на небо ввечері, бо побачена падаюча зірка означала хвороба або навіть смерть;
- яка погода на Федора, таким буде літо;
- якщо на Федора ввечері грає місяць – до хорошого урожаю
- дощ на Федора – також до гарного урожаю хліба і льону.
- 1933 – у Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму "Кінг Конг".
- 1949 – завершився перший безпосадочний політ літака Lucky Lady II довкола земної кулі, який тривав 94 години.
- 1951 – відбулася перша гра всіх зірок NBA.
- 1958 – англійська експедиція В. Фукса вперше перетнула Антарктиду.
- 1964 – група "Бітлз" почала зйомки свого першого фільму A Hard Day's Night.
- 1974 – на церемонії вручення Греммі Стіві Уандер отримав п'ять нагород.
- 1983 – з'явилися перші компакт-диски і CD-програвачі.
- 1993 – заснована Академія медичних наук України.
- 1819 – Микола Сементовський, російський і український письменник, археолог, історик.
- 1938 – В'ячеслав Зайцев, радянський і російський модельєр.
- 1942 – Лу Рід, американський гітарист, вокаліст, лідер рок-групи The Velvet Underground.
- 1942 – Джон Ірвінг, американський письменник і сценарист.
- 1947 – Юрій Богатирьов, радянський актор театру і кіно.
- 1953 – Володимир Зубицький, український композитор і баяніст.
- 1962 – Джон Бон Джові, американський співак, музикант, актор, засновник рок-групи Bon Jovi.
- 1968 – Деніел Крейг, англійський актор.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.
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