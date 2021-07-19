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Чому палити кальян небезпечно для здоров'я

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
19 липня, 08:45
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Куріння кальяну вважають безпечним, проте година такої розваги прирівнюється до 100 викурених сигарет. Ще кальян викликає проблеми з серцем і не тільки
Змінні мундштуки кальяну не врятують від зараження гепатитом або герпесом
Змінні мундштуки кальяну не врятують від зараження гепатитом або герпесом

Палити кальян – досить популярний спосіб відпочити, особливо серед молоді: однак такий "відпочинок" може привести до цілого "букету" хвороб. Чому кальян такий популярний і чому курити його – небезпечно, розповіли в центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ України.

А ми зібрали 10 лайфхаків, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім. Ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають сьогодні популярні в медіа і хто задає моду.

Чому безпеку кальяну – це міф

Вважається, що кальян (він же – наргиле або хука) набагато безпечніше сигарет, тому що в цьому пристрої відбувається фільтрація диму крізь спеціальні рідини. Але цього мало, щоб нейтралізувалася маса шкідливих для здоров'я речовин, що містяться в кальянном димі. Популярність куріння хуки, особливо серед підлітків досить велика: за даними опитування ESPAD, 32% молоді віком від 14 до 17 років курять або пробували кальян.

Куріння наргиле рекламується, як безпечний спосіб відпочити і розслабитися, проте любителі подиміти кальяном не знають, до чого насправді може привести така звичка.

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Чим же саме небезпечний кальян для здоров'я?

ЦОЗ посилається на дані Всесвітньої організації здоров'я: куріння кальяну протягом однієї години дорівнює приблизно 100 викурених сигарет. В результаті кількість чадного газу (монооксиду), що потрапляє в організм, нітрохи не менше, ніж при постійному палінні цигарок. А ще така звичка відпочивати "з димком" може привести до розвитку захворювань серця і судин, нерідко після куріння наргиле може виникати кисневе голодування і непритомність: тому сідати за кермо в такому стані небезпечно.

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Якщо ви курите кальян з тютюном, то може виникнути нікотинова залежність, а нікотин – це канцероген (тобто провокує розвиток раку). А ще змінні мундштуки не врятують від зараження гепатитом або герпесом, іншими інфекціями, бо мікроби розмножуються і залишаються саме в колбі і шлангу, а не на змінних мундштуках. Також кальянний дим збільшує ризики респіраторних хвороб і захворювань порожнини рота, не кажучи вже про те, що шкідливий для тих, хто не тільки курить, а й дихає цим димом.

Нагадаємо, раніше ми писали, як самостійно кинути палити.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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